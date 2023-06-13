tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Изображение материала

Молодого человека из Первоуральска разыскивают месяц

13 июня 2023, 05:12
Фото: 1MI
28-летний молодой человек из Первоуральска бесследно пропал 17 мая 2023 года.

Рост пропавшего мужчины — 175 сантиметров. Цвет глаз карий, волосы темно-русые и вьющиеся. В момент пропажи свердловчанин был одет в бомбер синего цвета и темные штаны. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Абрис Псо».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Абрис»

Поисками молодого человека занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда «Абрис».

Напомним, 12 мая 2023 года в селе Мезенское пропала ярко одетая 85-летняя женщина, которая нуждается в медицинская помощь. Пропавшая вышла из своего дома на улицу и не вернулась.

Поиски ярко одетой 85-летней бабушки продолжаются уже месяц в Заречном
Узнать подробнее
Читайте также:
Родственники доставленного в больницу пенсионера разыскиваются в ЕкатеринбургеУшла гулять и не вернулась: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочкаВ Екатеринбурге пропала 69-летняя женщина, не ориентирующаяся в пространстве
#Елизавета Зиборова#Поиски#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
11 июня 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
11 июня 09:10