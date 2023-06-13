Молодого человека из Первоуральска разыскивают месяц

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Рост пропавшего мужчины — 175 сантиметров. Цвет глаз карий, волосы темно-русые и вьющиеся. В момент пропажи свердловчанин был одет в бомбер синего цвета и темные штаны. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Абрис Псо».
Поисками молодого человека занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда «Абрис».
Напомним, 12 мая 2023 года в селе Мезенское пропала ярко одетая 85-летняя женщина, которая нуждается в медицинская помощь. Пропавшая вышла из своего дома на улицу и не вернулась.