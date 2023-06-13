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Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила

13 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI
С нестандартным видом мошенничества столкнулась жительница Нижнего Тагила по имени Анна. По ее словам, схема основана на построении доверительных и даже дружеских отношений в соцсетях, а после новые «приятели» пытаются втянуть жертву в аферу, которая якобы сулит большие деньги.

Крючок — дружеская беседа

В середине мая к Анне в личные сообщения соцсетей написала некая Евгения Фролова из Ярославля с безобидным на первый взгляд вопросом. Девушка хотела узнать у тагильчанки, не проходила ли она обучение на одной из площадок онлайн-образования, на группу которой подписана.

Евгения спрашивала у меня мнение об этих курсах — стоит ли их покупать и будет ли от них какой-то толк. Но я ответила, что обучение не проходила, а на группу подписана просто так. Затем она рассказала, что недавно развелась и теперь, оставшись с двумя детьми, ищет удаленную работу, — поделалась Анна с TagilCity.ru.

Далее между девушками завязалась обычная беседа — о работе, детях, семье. И даже нашлось общее увлечение — хендмейд. (Переписка имеется в распоряжении редакции).

Никаких личных данных она не спрашивала. Даже в друзья ко мне не добавлялась, хотя страница у меня закрыта. Мы довольно мило пообщались и распрощались, пожелав друг другу удачи, — рассказала тагильчанка.
Начало первой беседыНачало первой беседы
Конец первой беседыКонец первой беседы
Начало первой беседы
Фото: tagilcity.ru

Легкие деньги на ставках

Однако данный разговор имел продолжение — Евгения написала Анне еще раз и рассказала, что узнала о способе заработать легкие и большие деньги.

Почти через две недели Евгения объявилась снова. Она рассказала, что в поисках заработка наткнулась на девушку по имени Екатерина из Екатеринбурга, которая якобы раньше работала в IKEA, и скинула мне переписку с ней (имеется в распоряжении TagilCity.ru — прим. редакции). В ней Екатерина поделилась, что после потери работы из-за закрытия IKEA нашла новый способ заработать — делать ставки на договорные матчи по футболу, — рассказала Анна.
Евгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньгиЕвгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньги
Евгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньгиЕвгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньги
Евгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньгиЕвгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньги
Евгения рассказала, что нашла способ заработать большие деньги
Фото: tagilcity.ru

Судя по переписке, предлагаемая схема ставок такова: имеется посредник, который «сливает» данные о счете, на который якобы договорились две футбольные команды, за такую информацию он просит от 30 до 50 тысяч рублей. Затем человек, купивший информацию, делает ставку у любого букмекера на конкретный счет. Далее из-за высокого коэффициента ставки выигрыш может увеличиваться от 20 и более раз.

Евгения в сообщениях восторгалась таким способом получить легкие деньги, но при этом типа хотела со мной посоветоваться — влезать в это дело или нет. Я ей написала, что схема мутная, но дело ее. Уже тогда я поняла, что все это неспроста и к чему-то ведет, — сообщила тагильчанка.

Фейковые аккаунты

Но и на этом беседа не закончилась. В следующий раз Евгения написала Анне, что все-таки купила информацию о счете, сделала ставку и выиграла около 400 тысяч рублей.

С одной стороны она не предлагала мне вступить в эту же схему со ставками, но с другой — все ее сообщения были только о том, как она счастлива так быстро и легко заработать. Что наконец-то может поправить свое материальное положение и исполнить мечту — открыть маникюрный салон. При этом ее манера общения очень непринужденная и легкая, как с подругой. Видимо из расчета на то, что я начну ей доверять и заплачу этому посреднику за информацию, — поделилась Анна.
Якобы выигрыш ЕвгенииЯкобы выигрыш Евгении

Заподозрив, что ее хотят «развести», Анна решила проверить подлинность аккаунта Евгении. Результат поиска показал, что фото на ее странице на самом деле принадлежат совсем другому человеку — девушке из Донецкой области. Такой же итог оказался и при проверке аккаунта «Екатерины из Екатеринбурга». В этом случае мошенники использовали фотографии жительницы Хабаровска. При этом настоящие страницы не посещались владелицами полгода и два года соответственно.

Фейковый аккаунтФейковый аккаунт
Настоящий аккаунтНастоящий аккаунт
Фейковый аккаунтФейковый аккаунт
Настоящий аккаунтНастоящий аккаунт
Фейковый аккаунт
Фото: tagilcity.ru
Думаю, мошенники рассчитывают еще и на то, что человек, поняв, что его обманули, не пойдет в полицию, так как сам добровольно согласился участвовать в «серой» схеме со ставками на договорные матчи, — считает Анна.
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#Анна Григорьева#Мошенники#Соцсети#Выигрыш#Ставка#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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