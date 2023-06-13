Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила

Заподозрив, что ее хотят «развести», Анна решила проверить подлинность аккаунта Евгении. Результат поиска показал, что фото на ее странице на самом деле принадлежат совсем другому человеку — девушке из Донецкой области. Такой же итог оказался и при проверке аккаунта «Екатерины из Екатеринбурга». В этом случае мошенники использовали фотографии жительницы Хабаровска. При этом настоящие страницы не посещались владелицами полгода и два года соответственно.