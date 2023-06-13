Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В середине мая к Анне в личные сообщения соцсетей написала некая Евгения Фролова из Ярославля с безобидным на первый взгляд вопросом. Девушка хотела узнать у тагильчанки, не проходила ли она обучение на одной из площадок онлайн-образования, на группу которой подписана.
Евгения спрашивала у меня мнение об этих курсах — стоит ли их покупать и будет ли от них какой-то толк. Но я ответила, что обучение не проходила, а на группу подписана просто так. Затем она рассказала, что недавно развелась и теперь, оставшись с двумя детьми, ищет удаленную работу, — поделалась Анна с TagilCity.ru.
Далее между девушками завязалась обычная беседа — о работе, детях, семье. И даже нашлось общее увлечение — хендмейд. (Переписка имеется в распоряжении редакции).
Никаких личных данных она не спрашивала. Даже в друзья ко мне не добавлялась, хотя страница у меня закрыта. Мы довольно мило пообщались и распрощались, пожелав друг другу удачи, — рассказала тагильчанка.
Однако данный разговор имел продолжение — Евгения написала Анне еще раз и рассказала, что узнала о способе заработать легкие и большие деньги.
Почти через две недели Евгения объявилась снова. Она рассказала, что в поисках заработка наткнулась на девушку по имени Екатерина из Екатеринбурга, которая якобы раньше работала в IKEA, и скинула мне переписку с ней (имеется в распоряжении TagilCity.ru — прим. редакции). В ней Екатерина поделилась, что после потери работы из-за закрытия IKEA нашла новый способ заработать — делать ставки на договорные матчи по футболу, — рассказала Анна.
Судя по переписке, предлагаемая схема ставок такова: имеется посредник, который «сливает» данные о счете, на который якобы договорились две футбольные команды, за такую информацию он просит от 30 до 50 тысяч рублей. Затем человек, купивший информацию, делает ставку у любого букмекера на конкретный счет. Далее из-за высокого коэффициента ставки выигрыш может увеличиваться от 20 и более раз.
Евгения в сообщениях восторгалась таким способом получить легкие деньги, но при этом типа хотела со мной посоветоваться — влезать в это дело или нет. Я ей написала, что схема мутная, но дело ее. Уже тогда я поняла, что все это неспроста и к чему-то ведет, — сообщила тагильчанка.
Но и на этом беседа не закончилась. В следующий раз Евгения написала Анне, что все-таки купила информацию о счете, сделала ставку и выиграла около 400 тысяч рублей.
С одной стороны она не предлагала мне вступить в эту же схему со ставками, но с другой — все ее сообщения были только о том, как она счастлива так быстро и легко заработать. Что наконец-то может поправить свое материальное положение и исполнить мечту — открыть маникюрный салон. При этом ее манера общения очень непринужденная и легкая, как с подругой. Видимо из расчета на то, что я начну ей доверять и заплачу этому посреднику за информацию, — поделилась Анна.
Заподозрив, что ее хотят «развести», Анна решила проверить подлинность аккаунта Евгении. Результат поиска показал, что фото на ее странице на самом деле принадлежат совсем другому человеку — девушке из Донецкой области. Такой же итог оказался и при проверке аккаунта «Екатерины из Екатеринбурга». В этом случае мошенники использовали фотографии жительницы Хабаровска. При этом настоящие страницы не посещались владелицами полгода и два года соответственно.
Думаю, мошенники рассчитывают еще и на то, что человек, поняв, что его обманули, не пойдет в полицию, так как сам добровольно согласился участвовать в «серой» схеме со ставками на договорные матчи, — считает Анна.