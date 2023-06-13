На международной выставке упаковочной индустрии представили продукцию Пермской ЦБК

Бойченко отметил, что в Российской Федерации ежегодно образуется пятьдесят миллионов тонн ТКО, из которых на переработку отправляется пять миллионов тонн макулатуры, то есть десять процентов уже переведено в экономику замкнутого цикла. В ближайшее время данный показатель должен вырасти до пятидесяти процентов.