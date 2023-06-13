На международной выставке упаковочной индустрии представили продукцию Пермской ЦБК

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Широкий ассортимент продукции представила Пермская целлюлозно-бумажная компания, пишет properm.ru.
Издание пишет, сотрудники Пермской ЦБК приняли участие в деловой программе Форума производителей и потребителей упаковки и в отраслевой конференции «Растительные полимеры — новая нефть». Эксперты обсудили перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли в Российской Федерации в условиях новой экономической реальности, роль государственных и финансовых институтов для роста рынка, а также вопросы импортозамещения.
По мнению экспертов, на сегодняшний день целлюлозно-бумажная промышленность в российской экономике занимает лидирующие позиции по уровню цикличности. Уровень переработки отходов бумаги и картона составляет шестьдесят процентов.
Председатель совета директоров Пермской ЦБК Александр Бойченко в своем выступлении отметил, что механизм расширенной ответственности производителей (РОП) поможет повысить этот показатель, так как ответственными за утилизацию упаковки станут производители. Предположительно, новая система расширенной ответственности производителей начнет работать в следующем году.
Бойченко отметил, что в Российской Федерации ежегодно образуется пятьдесят миллионов тонн ТКО, из которых на переработку отправляется пять миллионов тонн макулатуры, то есть десять процентов уже переведено в экономику замкнутого цикла. В ближайшее время данный показатель должен вырасти до пятидесяти процентов.
«Такая задача поставлена на уровне президента и правительства. Это огромный рынок — 25 млн тонн отходов в ближайшее время станет выгодно перерабатывать. На уровне Правительства РФ и Торгово-промышленной палаты РФ мы должны создавать условия, в первую очередь для малого бизнеса, чтобы компании могли быстрее проходить этапы лицензирования при работе с ТКО, и создавать условия для реализации продукции из вторичного сырья», — сказал Александр Бойченко.
Глава ПЦБК Юрий Марков рассказал о планах по развитию предприятия. В ближайшее время на картонно-бумажном производстве хотят установить новый напорный ящик, который повысит технологичность ролевого сырья и увеличит скорость работы гофроагрегатов. Также планируется установить новый каландр для выработки продукции на экспорт, с помощью которого будет обеспечиваться гладкость поверхности картона и чёткость нанесения печати.
В рамках RosUpack 2023 также прошли переговоры Пермской ЦБК и технологической компании «Юнь Чоу» (Китай) по вопросам дальнейшего сотрудничества. Продолжатся поставки оборудования на пермское предприятие и экспорт тарных картонов из Перми в КНР.