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Published Сегодня, 14:08

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На одной из площадей Екатеринбурга ограничат движение из-за суворовцев

13 июня 2023, 14:08
Фото: 1MI

Движение по площади Кирова в Екатеринбурге ограничат на один день

На один день, 25 июня, в Екатеринбурге будет ограничено движение по площади Кирова. Ограничение будет действовать несколько часов.

Правило ввели в связи с проведением торжественной церемонии, посвященной 75-му выпуску воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища, отметили в городской администрации.

Ездить по площади Кирова, от улицы Мира до дома №103 на проспекте Ленина, нельзя будет с 09:30 до 12:30. Объезд будет организован по площади Мира, Первомайской, Малышева, а также Гагарина.

Отмечается, что для водителей все актуальные данные о перекрытиях на дорогах публикуют на информационной карте на сайте администрации Екатеринбурга.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Движение#Дорога#Перекрытие#Транспорт
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