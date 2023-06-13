На одной из площадей Екатеринбурга ограничат движение из-за суворовцев

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Правило ввели в связи с проведением торжественной церемонии, посвященной 75-му выпуску воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища, отметили в городской администрации.
Ездить по площади Кирова, от улицы Мира до дома №103 на проспекте Ленина, нельзя будет с 09:30 до 12:30. Объезд будет организован по площади Мира, Первомайской, Малышева, а также Гагарина.
Отмечается, что для водителей все актуальные данные о перекрытиях на дорогах публикуют на информационной карте на сайте администрации Екатеринбурга.