На уволившегося из госкомпании жителя Лесного завели дело за выезд из страны

После увольнения из компании гражданину временно был запрещен выезд за границу до апреля 2023 года. Бывший сотрудник был ознакомлен с документом и поставил свою подпись. Однако уже в январе 2023 года он попытался выехать в Абхазию. Там его и задержали сотрудники спецслужб, сообщили TagilCity.ru в УФСБ по Свердловской области.