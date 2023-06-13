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На уволившегося из госкомпании жителя Лесного завели дело за выезд из страны

13 июня 2023, 10:59
Фото: 1MI

Уволившегося из госкомпании жителя Лесного заподозрили в попытке разглашения гостайны

На жителя Лесного, который уволился из ФГУП «Электрохимприбор» возбуждено уголовное дело за нарушение требований по защите гостайны. Мужчина пытался выехать из страны, хотя ему было запрещено это делать.

После увольнения из компании гражданину временно был запрещен выезд за границу до апреля 2023 года. Бывший сотрудник был ознакомлен с документом и поставил свою подпись. Однако уже в январе 2023 года он попытался выехать в Абхазию. Там его и задержали сотрудники спецслужб, сообщили TagilCity.ru в УФСБ по Свердловской области.

Там объяснили, что 55-летний мужчина проработал на «Комбинат „Электрохимприбор“» около 16 лет. Его работа касалась данных, при разглашении которых безопасности страны может быть нанесен ущерб.

На данный момент проводится расследование уголовного дела. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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