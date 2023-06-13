На уволившегося из госкомпании жителя Лесного завели дело за выезд из страны

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
После увольнения из компании гражданину временно был запрещен выезд за границу до апреля 2023 года. Бывший сотрудник был ознакомлен с документом и поставил свою подпись. Однако уже в январе 2023 года он попытался выехать в Абхазию. Там его и задержали сотрудники спецслужб, сообщили TagilCity.ru в УФСБ по Свердловской области.
Там объяснили, что 55-летний мужчина проработал на «Комбинат „Электрохимприбор“» около 16 лет. Его работа касалась данных, при разглашении которых безопасности страны может быть нанесен ущерб.
На данный момент проводится расследование уголовного дела. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.