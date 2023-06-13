Под Краснотурьинском простились с погибшим срочником

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Первым слово взял военный комиссар Краснотурьинска Сергей Чекасин. Он извинился перед родными за то, что не сохранил жизнь Кирилла, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Отмечается, что в армию Кирилла призвали в декабре прошлого года. 25 апреля юноша был командирован в Белгородскую область. Погиб он 1 июня. Свои соболезнования родственникам погибшего высказал в том числе глава городского округа Александр Устинов.
Сообщалось, что Кирилл был трудолюбивым, жизнерадостным и старательным человеком. Посмертно его наградили орденом Мужества. Награду получила Александра, вдове погибшего. Похоронен срочник на поселковом кладбище.