tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Изображение материала

Под Краснотурьинском простились с погибшим срочником

13 июня 2023, 09:26
Фото: 1MI
В поселке Рудничном под Краснотурьинском погиб солдат-срочник, 24-летний Кирилл Максаков. На похоронах 10 июня было более ста человек.

Первым слово взял военный комиссар Краснотурьинска Сергей Чекасин. Он извинился перед родными за то, что не сохранил жизнь Кирилла, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Отмечается, что в армию Кирилла призвали в декабре прошлого года. 25 апреля юноша был командирован в Белгородскую область. Погиб он 1 июня. Свои соболезнования родственникам погибшего высказал в том числе глава городского округа Александр Устинов.

Сообщалось, что Кирилл был трудолюбивым, жизнерадостным и старательным человеком. Посмертно его наградили орденом Мужества. Награду получила Александра, вдове погибшего. Похоронен срочник на поселковом кладбище.

Житель Ревды погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-полицейский из Екатеринбурга погиб на СВОАвтослесарь из Серова погиб на СВОМужчина погиб во время пожара в селе Свердловской области
#Елена Озерова#Солдат#Срочник#СВО#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
11 июня 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
11 июня 09:10