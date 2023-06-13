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Подростки устроили гонки с экипажем ДПС в Нижнем Тагиле

13 июня 2023, 09:58
Фото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
Подростки на «ВАЗ-2105» пытались скрыться от экипажа ДПС на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 5 июня.

Полицейские преследовали нарушителей. Они не один раз подали спецсигналы, чтобы водитель затормозил. Однако он не реагировал, сообщает очевидец событий в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По его словам, в салоне в момент случившегося находились пять подростков. Они пытались скрыться от экипажа — выехали на дорогу на красный сигнал светофора и поехали по встречной полосе. Очевидец утверждает, что они чуть не сбили пешеходов. Он также рассказал, что неизвестно, чем закончилось преследование.

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что 5 июня во время дежурства экипажа внимание привлек отечественный автомобиль. Полицейские потребовали у водителя остановиться, применив громкоговорящее устройство.

Водитель не подчинился законным требованиям сотрудников правопорядка, увеличив скорость. Применив звуковую и световую сигнализацию патрульный автомобиль проследовал за нарушителем, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Проехав по Ленинградскому проспекту, а затем и по улице Зари, автомобиль скрылся в гаражном комплексе. По данному факту уже проводится проверка.

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#Инцидент#Погоня#ДПС#ГИБДД#Подростки#Дети#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ирина Кирилова
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