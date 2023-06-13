Подростки устроили гонки с экипажем ДПС в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Полицейские преследовали нарушителей. Они не один раз подали спецсигналы, чтобы водитель затормозил. Однако он не реагировал, сообщает очевидец событий в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По его словам, в салоне в момент случившегося находились пять подростков. Они пытались скрыться от экипажа — выехали на дорогу на красный сигнал светофора и поехали по встречной полосе. Очевидец утверждает, что они чуть не сбили пешеходов. Он также рассказал, что неизвестно, чем закончилось преследование.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что 5 июня во время дежурства экипажа внимание привлек отечественный автомобиль. Полицейские потребовали у водителя остановиться, применив громкоговорящее устройство.
Водитель не подчинился законным требованиям сотрудников правопорядка, увеличив скорость. Применив звуковую и световую сигнализацию патрульный автомобиль проследовал за нарушителем, — сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Проехав по Ленинградскому проспекту, а затем и по улице Зари, автомобиль скрылся в гаражном комплексе. По данному факту уже проводится проверка.