Подростки устроили гонки с экипажем ДПС в Нижнем Тагиле

По его словам, в салоне в момент случившегося находились пять подростков. Они пытались скрыться от экипажа — выехали на дорогу на красный сигнал светофора и поехали по встречной полосе. Очевидец утверждает, что они чуть не сбили пешеходов. Он также рассказал, что неизвестно, чем закончилось преследование.