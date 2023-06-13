Погибший срочник из Краснотурьинска награжден орденом Мужества

Напомним, всего под обстрелом в Белгородской области погибли три срочника. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна мерзлякова. Она попросила первого замминистра обороны Валерия Герасимова с просьбой о переводе солдат, прежде всего тех, кто попал под обстрел.