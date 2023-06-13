Погибший срочник из Краснотурьинска награжден орденом Мужества

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Published Сегодня, 09:41
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За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — говорится в выписке из указа о награждении.
Прощание с погибшим Кириллом прошло 10 июня в поселке Рудничный под Краснотурьинском, сообщил «Вечерний Краснотурьинск».
Первым на похоронах слово взял военный комиссар Краснотурьинска Сергей Чекасин. Он принес извинения родным скончавшегося и выразил соболезнования. Высказался и глава округа Александр Устинов. По его словам, Кирилла запомнят как активного, отзывчивого и позитивного. Он был трудолюбивым, старательным и настоящим товарищем.
Орден Мужества был вручен вдове Кирилла на прощании. Молодого человека похоронили на поселковом кладбище.
Напомним, всего под обстрелом в Белгородской области погибли три срочника. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна мерзлякова. Она попросила первого замминистра обороны Валерия Герасимова с просьбой о переводе солдат, прежде всего тех, кто попал под обстрел.