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Погибший срочник из Краснотурьинска награжден орденом Мужества

13 июня 2023, 09:41
Фото: 1MI
Погибший под обстрелом в Белгородской области солдат срочной службы Кирилл Максаков награжден орденом Мужества. Об этом сообщила его супруга Александра.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, — говорится в выписке из указа о награждении.

Прощание с погибшим Кириллом прошло 10 июня в поселке Рудничный под Краснотурьинском, сообщил «Вечерний Краснотурьинск».

Фото: Александра Максакова

Первым на похоронах слово взял военный комиссар Краснотурьинска Сергей Чекасин. Он принес извинения родным скончавшегося и выразил соболезнования. Высказался и глава округа Александр Устинов. По его словам, Кирилла запомнят как активного, отзывчивого и позитивного. Он был трудолюбивым, старательным и настоящим товарищем.

Орден Мужества был вручен вдове Кирилла на прощании. Молодого человека похоронили на поселковом кладбище.

Напомним, всего под обстрелом в Белгородской области погибли три срочника. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна мерзлякова. Она попросила первого замминистра обороны Валерия Герасимова с просьбой о переводе солдат, прежде всего тех, кто попал под обстрел.

Под Краснотурьинском простились с погибшим срочником
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#Награждение#Орден#Срочная служба#Военный#СВО#Общество#Операция на Украине#Краснотурьинск#Ирина Кирилова
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