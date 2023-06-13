Поиски подрядчика для реконструкции теплосетей Вагонки за 338 млн начались в Тагиле

Напомним, износ теплосетей Дзержинского района в Нижнем Тагиле достигает 86%. Из 100 километров труб в последние годы были отремонтированы 13,5 километра. В январе 2022 года администрация города обращалась к губернатору Свердловской области с просьбой помочь в спасении теплосетей. До этого прокуратура сообщила о том, что сети находятся в плохом состоянии.