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Поиски подрядчика для реконструкции теплосетей Вагонки за 338 млн начались в Тагиле

13 июня 2023, 09:23
Фото: 1MI
Реконструкция теплосетей Дзержинского района Нижнего Тагила стартует летом 2023 года. На эти цели из бюджета выделено 338,5 миллиона рублей. Администрация города уже начала поиски подрядчика.

В общей сложности программа модернизации рассчитана на два года. На первом этапе подрядчику предстоит провести реконструкцию восьми участков теплотрасс, расположенных на улицах Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари и проспекту Вагоностроителей. Все работы должны быть окончены до 15 ноября 2023 года.

Всего планируется сделать в текущем году более 3,5 километров сетей. Подрядчик будет заниматься демонтажом, земляными и строительными работами, а также другими необходимыми для реконструкции действиями. Потенциальные исполнители контракта могут подать заявки на участие в конкурсе до 19 июня 2023 года.

Напомним, износ теплосетей Дзержинского района в Нижнем Тагиле достигает 86%. Из 100 километров труб в последние годы были отремонтированы 13,5 километра. В январе 2022 года администрация города обращалась к губернатору Свердловской области с просьбой помочь в спасении теплосетей. До этого прокуратура сообщила о том, что сети находятся в плохом состоянии.

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#Ирина Кирилова#Теплосети#Вагонка#Дзержинский район#Реконструкция#Строительство#Город#Касается каждого#Нижний Тагил
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