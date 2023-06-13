Поиски подрядчика для реконструкции теплосетей Вагонки за 338 млн начались в Тагиле

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В общей сложности программа модернизации рассчитана на два года. На первом этапе подрядчику предстоит провести реконструкцию восьми участков теплотрасс, расположенных на улицах Энтузиастов, Орджоникидзе, Зари и проспекту Вагоностроителей. Все работы должны быть окончены до 15 ноября 2023 года.
Всего планируется сделать в текущем году более 3,5 километров сетей. Подрядчик будет заниматься демонтажом, земляными и строительными работами, а также другими необходимыми для реконструкции действиями. Потенциальные исполнители контракта могут подать заявки на участие в конкурсе до 19 июня 2023 года.
Напомним, износ теплосетей Дзержинского района в Нижнем Тагиле достигает 86%. Из 100 километров труб в последние годы были отремонтированы 13,5 километра. В январе 2022 года администрация города обращалась к губернатору Свердловской области с просьбой помочь в спасении теплосетей. До этого прокуратура сообщила о том, что сети находятся в плохом состоянии.