Существенное экономическое преимущество такого документооборота — снижение затрат. Это достигается за счет отсутствия необходимости в приобретении большого количества бумаги, картриджей для принтеров и других расходных материалов. Также отпадает потребность в аренде и содержании пространства для хранения бумажных архивов. Все документы хранятся в электронном виде, что также уменьшает затраты на их транспортировку. Автоматизация процессов позволяет сократить время, затрачиваемое на выполнение рутинных задач, что приводит к оптимизации рабочего времени сотрудников.