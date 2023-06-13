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Путь в центр Екатеринбурга оказался перекрыт бетонными блоками

13 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга путь в центр оказался перекрыт бетонными блоками.

Жители жалуются на перекрытие улицы Соболева: от Тенистой в сторону Онкоцентра, пишет Е1.

В связи с этим ряд автомобилистов пожелал поехать этим альтернативным путем после того, как строители трамвайной ветки ввели ограничения на Вильгельма де Геннина. Там наблюдались дорожные заторы.

По словам местных жителей, бетонные блоки установили сами жители домов, которые устали от постоянного потока автомобилей под своими окнами.

Автомобилисты отметили, что при въезде на Соболева со стороны Тенистой стоит дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». При этом водители все же массово рванули на Соболева — и уперлись там в тупик из-за блоков.

Оснований для установки знака нет. Ремонта нет. Дорога не перекрыта по всем правилам ГИБДД! — подытожил восклицает один из автолюбителей.
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#Екатеринбург#Транспорт#Пробка#Перекрытие дороги#Елена Озерова
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