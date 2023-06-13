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Рекорд в День России установили жители Новоуральска

13 июня 2023, 04:30
Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Рекорд России по массовому пению установили в Новоуральске

Рекорд РФ по самому массовому исполнению песни «Надежда» установили жители Новоуральска в День России. Одновременно композицию исполняли 3355 человек.

Достижение было зафиксировано экспертом Реестра рекордов России, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Песня была исполнена солистами Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска, а также зрителями, творческими коллективами и оркестрами.

А в Екатеринбурге хор из нескольких тысяч уральцев исполнил популярные песни. Акция состоялась в Историческом сквере.

Своим единством и своими песнями мы еще раз поддержим наших ребят, которые сегодня находятся на передовой и сражаются за Россию. Я хочу пожелать вам всем интересно провести сегодняшний день, надеюсь, что мы с вами еще не один год будем встречаться здесь и петь эти замечательные песни, — поприветствовал участников и зрителей заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В состав хора вошли как профессиональные, так и любительские коллективы, университеты, творческие вузы, а также школы и ветеранские коллективы. Открытие программы состоялось под Гимн России, который исполнялся дополнительно на русском жестовом языке. В текущем году акция была посвящена 300-летию города, Году педагога и наставника, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области
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