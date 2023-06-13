Рекорд в День России установили жители Новоуральска

В состав хора вошли как профессиональные, так и любительские коллективы, университеты, творческие вузы, а также школы и ветеранские коллективы. Открытие программы состоялось под Гимн России, который исполнялся дополнительно на русском жестовом языке. В текущем году акция была посвящена 300-летию города, Году педагога и наставника, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.