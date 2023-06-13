РЭО: Новые предприятия в Приморье будут перерабатывать пенополиэтилен

Posted Вчера, 19:19
Published Вчера, 19:19
Modified Вчера, 19:19
Updated Вчера, 19:19
Потенциальные резиденты уже начали выполнять предпроектные работы с учетом проектных решений экопромпарка. Об этом пишет vostokmedia.com.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что функции организаторов производства по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена на территории экопромпарка возьмут на себя потенциальные резиденты — «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис». В процессе утилизации они планируют наладить производство вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, теплоизоляционных плит, а также гранул пеностекла, добавил Буцаев.
«На сегодняшний день продукция объектов потенциальных резидентов довольно востребована в строительстве. Устойчивость вторичного полистирола к солнечному свету позволяет применять его для изготовления изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Он также указал, что, принимая во внимание устойчивость гранулированного пеностекла к горению, можно успешно применять материал в качестве утеплителя в строительстве. Вторичный полиэтилен при его высокой температуре плавления пригоден для использования в производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов.
«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, — подчеркнула зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко. Однако Пархоменко также пояснила, что для начала в этих целях придется не ограничиваться организацией соответствующих производств, но запустить целое направление, подразумевающее множество этапов: от сбора отходов до их переработки. Подобную работу выполняют в Приморском крае, а меры поддержки, на которые может рассчитывать отрасль, позволяют сделать эту работу более быстрой и качественной, заключила Пархоменко.
До конца 2024 года запланировано создание восьми экопромышленных парков: в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.
Экопромышленные парки призваны содействовать реализации инициатив по созданию экономики замкнутого цикла, а также способствовать выполнению показателей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов вполовину.