РЭО: Новые предприятия в Приморье будут перерабатывать пенополиэтилен

«На сегодняшний день продукция объектов потенциальных резидентов довольно востребована в строительстве. Устойчивость вторичного полистирола к солнечному свету позволяет применять его для изготовления изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Он также указал, что, принимая во внимание устойчивость гранулированного пеностекла к горению, можно успешно применять материал в качестве утеплителя в строительстве. Вторичный полиэтилен при его высокой температуре плавления пригоден для использования в производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов.