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РЭО: Новые предприятия в Приморье будут перерабатывать пенополиэтилен

13 июня 2023, 19:19
Фото: reo.ru
Объекты по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн в год и по утилизации стеклотары в объеме до трех тысяч тонн в год откроют в экопромышленном парке в Надеждинском муниципальном районе Приморского края.

Потенциальные резиденты уже начали выполнять предпроектные работы с учетом проектных решений экопромпарка. Об этом пишет vostokmedia.com.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что функции организаторов производства по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена на территории экопромпарка возьмут на себя потенциальные резиденты — «Экопромпродукт» и «Эко-Сервис». В процессе утилизации они планируют наладить производство вторичного полистирола и полиэтилена, гранул вторичного полистирола и полиэтилена, теплоизоляционных плит, а также гранул пеностекла, добавил Буцаев.

«На сегодняшний день продукция объектов потенциальных резидентов довольно востребована в строительстве. Устойчивость вторичного полистирола к солнечному свету позволяет применять его для изготовления изделий, эксплуатирующихся на открытом воздухе», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Он также указал, что, принимая во внимание устойчивость гранулированного пеностекла к горению, можно успешно применять материал в качестве утеплителя в строительстве. Вторичный полиэтилен при его высокой температуре плавления пригоден для использования в производстве водопроводных труб, кабельной изоляции, термоусадочных материалов.

«Наша общая задача — выполнение показателей нацпроекта „Экология“, — подчеркнула зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко. Однако Пархоменко также пояснила, что для начала в этих целях придется не ограничиваться организацией соответствующих производств, но запустить целое направление, подразумевающее множество этапов: от сбора отходов до их переработки. Подобную работу выполняют в Приморском крае, а меры поддержки, на которые может рассчитывать отрасль, позволяют сделать эту работу более быстрой и качественной, заключила Пархоменко.

До конца 2024 года запланировано создание восьми экопромышленных парков: в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях.

Экопромышленные парки призваны содействовать реализации инициатив по созданию экономики замкнутого цикла, а также способствовать выполнению показателей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов вполовину.

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