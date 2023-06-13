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Рецидивист зарезал ножом знакомого во время ссоры в свердловском поселке

13 июня 2023, 06:31
Фото: 1MI
Дважды судимый 50-летний мужчина убил своего знакомого во время возникшего конфликта. Происшествие случилось 24 января 2023 года в поселке Станционно-Полевской в Свердловской области.

Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, стал ссориться со своим знакомым, с которым они вместе находились в одной квартире. В какой-то момент мужчина взял на кухне нож и 13 раз ударил потерпевшего в грудь, шею, руки и ноги, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Пострадавший свердловчанин скончался от нанесенных травм в больнице. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее обвиняемый был дважды судим за нанесение вреда жизни и здоровью.

Городской суд Полевского приговорил мужчину к восьми годам тюремного заключения в ИК строгого режима. Кроме того, прокуратура по требованию матери погибшего направила в суд иск о взыскании с рецидивиста морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, а также о возмещении ущерба в размере 49 тысяч рублей.

Напомним, 15 января 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина убил ножом незнакомого человека, приревновав к нему свою подругу. Уголовное дело в настоящий момент направлено в суд.

Житель Нижнего Тагила зарезал незнакомца из ревности
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