Рецидивист зарезал ножом знакомого во время ссоры в свердловском поселке

Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, стал ссориться со своим знакомым, с которым они вместе находились в одной квартире. В какой-то момент мужчина взял на кухне нож и 13 раз ударил потерпевшего в грудь, шею, руки и ноги, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.