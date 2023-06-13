Рецидивист зарезал ножом знакомого во время ссоры в свердловском поселке

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, стал ссориться со своим знакомым, с которым они вместе находились в одной квартире. В какой-то момент мужчина взял на кухне нож и 13 раз ударил потерпевшего в грудь, шею, руки и ноги, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Пострадавший свердловчанин скончался от нанесенных травм в больнице. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее обвиняемый был дважды судим за нанесение вреда жизни и здоровью.
Городской суд Полевского приговорил мужчину к восьми годам тюремного заключения в ИК строгого режима. Кроме того, прокуратура по требованию матери погибшего направила в суд иск о взыскании с рецидивиста морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, а также о возмещении ущерба в размере 49 тысяч рублей.
Напомним, 15 января 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина убил ножом незнакомого человека, приревновав к нему свою подругу. Уголовное дело в настоящий момент направлено в суд.