Россия разрабатывает свой собственный дальнемагистральный самолет

В настоящее время специалисты НИЦ Института имени Жуковского занимаются изучением новых технологий и разработкой облика самолета в рамках научно-исследовательской работы «Интеграл». Мантуров отметил, что новый лайнер взлетит только после 2030 года, возможно в период с 2028 по 2030 годы, но точная дата пока не определена.