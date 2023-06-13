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Россия разрабатывает свой собственный дальнемагистральный самолет

13 июня 2023, 08:33
Вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью РИА «Новости», что Россия работает над созданием своего собственного дальнемагистрального самолета, который будет готов к использованию в период с 2028 по 2030 годы.

Мантуров отметил, что вместе с партнерами из Китая проводились работы по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Однако изменения будут внесены в проект с учетом всех вводных данных со стороны стран Запада. Российские конструкторы также разрабатывают собственный проект лайнера, пишет 360tv.ru.

В настоящее время специалисты НИЦ Института имени Жуковского занимаются изучением новых технологий и разработкой облика самолета в рамках научно-исследовательской работы «Интеграл». Мантуров отметил, что новый лайнер взлетит только после 2030 года, возможно в период с 2028 по 2030 годы, но точная дата пока не определена.

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