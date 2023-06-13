Самосвалы из Китая оказались неподходящими для российских дорог

Разбитые дороги в свою очередь повышают аварийность. С участием китайской спецтехники уже произошло немало аварий. Это связано с тем, что при перегрузе их тормозной путь увеличивается и ими сложнее управлять на дорогах. Так, в мае произошли две крупные аварии. Одна — на дороге Ростов — Азов, когда один китайский зерновоз врезался в большегруз FAW, припаркованный у обочины. Вторая — на Урале, где китайский тягач въехал в Renault Sandero. Уточняется, что иномарка остановилась для поворота. Два ребенка, которые находились на заднем сиденье, получили серьезные травмы.