Самосвалы из Китая оказались неподходящими для российских дорог

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В первую очередь речь идет о трудностях с обслуживанием и необузданным ростом аварийности на дорогах, пишет inkazan.ru.
На настоящий момент рынок грузовиков на 2/3 представлен самосвалами китайского производства, хотя несколькими годами ранее данный сегмент составлял только четвертую часть. Участники рынка объясняют это тем, что правительство КНР стремится всячески поддерживать экспорт. Еще одна причина связана с переходом китайского автопрома на экологический стандарт «Евро-6». В связи с этим появилась необходимость реализовать спецтехнику со стандартом на класс ниже, которой насчитываться порядка 150 000 единиц.
Руководитель сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой в беседе с Inkazan рассказал о негативных моментах, связанных с использованием китайских грузовиков. Собеседник издания обратил внимание на слишком большой объем кузовов у таких автомобилей. Из-за постоянного перегруза такая техника портит дорожное покрытие. Она подходит далеко не для всех направлений использования. Так, часто ее задействуют на городских стройках. Это портит дорожное покрытие, и приходится вкладывать больше средств в регулярный ремонт.
Разбитые дороги в свою очередь повышают аварийность. С участием китайской спецтехники уже произошло немало аварий. Это связано с тем, что при перегрузе их тормозной путь увеличивается и ими сложнее управлять на дорогах. Так, в мае произошли две крупные аварии. Одна — на дороге Ростов — Азов, когда один китайский зерновоз врезался в большегруз FAW, припаркованный у обочины. Вторая — на Урале, где китайский тягач въехал в Renault Sandero. Уточняется, что иномарка остановилась для поворота. Два ребенка, которые находились на заднем сиденье, получили серьезные травмы.
Что касается технического обслуживания грузовиков из Китая, то здесь также есть сложности. Для некоторых марок у автосервисов нет специальных каталогов автокомпонентов. В некоторых городах гарантийное обслуживание таких автомобилей вообще отсутствует. Алексей Попшой обратил внимание на дефицит деталей для китайских самосвалов. Он напомнил, что в пандемию их было вообще невозможно достать — поставки задерживались, порой автомобили простаивали до трех месяцев.
Также начальник сервисного центра обратил внимание на низкое качество самосвалов из Китая. При этом эксперт указал на проблемную электрику, холодную кабину, плохую герметичность.
«Также у них слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км, причем проблема в том, что у них выходит из строя ось, и если заказывать ее, то под конкретным номером может прийти абсолютно другой размер», — отметил Алексей Попшой.