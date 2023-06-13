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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Сотрудники рынка «Садовод» возобновляют работу после пожара

13 июня 2023, 13:24
Сотрудники рынка «Садовод» на юге Москвы вернулись в здание и уже начали работу после пожара, сообщает «360» ссылаясь на видео с места происшествия.

На видео видно, как мужчина обращается к толпе людей, объявляя, что они могут возобновить работу. Некоторые торговые точки все еще покрыты пакетами, которые будут сняты продавцами при открытии магазинов.

На рынке также присутствуют покупатели и сотрудники охраны. Некоторые манекены и одежда остаются на улице, пишет 360tv.ru.

Пожар на рынке «Садовод» произошел утром вторника, 13 июня. По последним данным, один человек пострадал и, вероятно, отравился продуктами горения. Информации о его состоянии пока нет.

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