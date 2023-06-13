Сотрудники рынка «Садовод» возобновляют работу после пожара

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На видео видно, как мужчина обращается к толпе людей, объявляя, что они могут возобновить работу. Некоторые торговые точки все еще покрыты пакетами, которые будут сняты продавцами при открытии магазинов.
На рынке также присутствуют покупатели и сотрудники охраны. Некоторые манекены и одежда остаются на улице, пишет 360tv.ru.
Пожар на рынке «Садовод» произошел утром вторника, 13 июня. По последним данным, один человек пострадал и, вероятно, отравился продуктами горения. Информации о его состоянии пока нет.