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Среди участников смертельной драки на Юго-Западе Екатеринбурга был известный боец ММА

13 июня 2023, 11:07
Фото: 1MI
В драке в Екатеринбурге, в результате которой погибли двое мужчин, одним из участников был известный боец ММА. Эту информацию подтвердил руководитель таджикской диаспоры на Урале Фарух Мирзоев.

Оба погибших были гражданами Таджикистана. Они работали в Екатеринбурге на стройке. По данным Мирзоева, один из мужчин был должен деньги другому участнику разборок. Из-за этого и случился конфликт. Обе стороны приехали решать вопрос с поддержкой.

Фарух Мирзоев добавил, что межнационального конфликта тут нет. Это были разборки среди таджиков. Сначала была ссора на словах, но затем кто-то схватился за нож и в результате двое погибли.

Глава диаспоры добавляет, что с правоохранителями ведется плотное сотрудничество. Виновного уже задержали в Казахстане. Он сразу после случившегося попытался скрыться. Также Мирзоев утверждает, что среди нападавших был известный боец смешанных единоборств Сухроб Давлатов. По данным Е1, он уже задержан.

Расследование двойного убийства взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Во время конфликта также были и пострадавшие. Двое находятся в больнице.

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#Драка#Смерть#Конфликт#ММА#Боец#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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