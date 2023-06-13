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Свердловскую область признали одним из самых пожароопасных регионов

13 июня 2023, 08:32
Фото: 1MI
ХМАО, а также Свердловскую область признали самыми пожароопасными регионами в России. Такое заявление сделала вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

Там отметили, что, согласно сводкам, в Ханты-Мансийском автономном округе горит свыше пяти тысяч гектаров горит, пишет «РИА Новости». В Алтайском крае горит около четырех тысяч га, также как и в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что по данным на 10 июня площадь пожаров в ХМАО составила 5475 гектаров. Их ликвидировали около 500 работников Авиалесоохраны Югры. А в Свердловской области по состоянии на 11 июня, она составляет 368,3 га.

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