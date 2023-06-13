Сын отдал иномарку отца приставам на трассе в Свердловской области

Машину Аudi Q7, владелец которой задолжал 58 миллионов рублей, обнаружили инспекторы ГИБДД и приставы в ходе рейда. Ранее владелец иномарки был осужден за попытку хищения денег из банкомата и другие кражи со счетов банка, сообщили в ГУ ФССП по Свердловской области.



Машина должника попала в поле зрения «умных» камер. За рулем иномарки находился сын мужчины. Он хотел сделать маневр — свернуть в сквозной проезд. Мужчина пояснил, что его отец сейчас находится в тюрьме.