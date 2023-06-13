tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Изображение материала

Сын отдал иномарку отца приставам на трассе в Свердловской области

13 июня 2023, 07:29
Фото: 1MI
Сын отдал приставам автомобиль своего отца, пока он находился в тюрьме. Это произошло на Сибирском тракте в Свердловской области.

Машину Аudi Q7, владелец которой задолжал 58 миллионов рублей, обнаружили инспекторы ГИБДД и приставы в ходе рейда. Ранее владелец иномарки был осужден за попытку хищения денег из банкомата и другие кражи со счетов банка, сообщили в ГУ ФССП по Свердловской области.

Машина должника попала в поле зрения «умных» камер. За рулем иномарки находился сын мужчины. Он хотел сделать маневр — свернуть в сквозной проезд. Мужчина пояснил, что его отец сейчас находится в тюрьме.

Иномарку эвакуировали на спецстоянку. В будущем ее продадут, а на полученные деньги будет погашен долг.

Приставы арестовали 18 автомобилей должников в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Должника по алиментам в Верхней Салде вычислили по байкерской курткеПриставы отобрали Lexus у должника в Нижнем ТагилеДолжнику из Екатеринбурга звонили 4 тысячи раз из микрокредитной организации
#Елена Озерова#Должник#Иномарка#Приставы#Тюрьма#Свердловская область#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
11 июня 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
11 июня 09:10