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Требования к страховкам для шенгенской визы

13 июня 2023, 05:48
Фото: 1MI
Для посещения европейских стран необходимо оформить визу, что подразумевает под собой сбор пакета документов. В перечень документов для получения шенгенской визы сегодня входит также и медицинская страховка.

На данный момент медицинская страховка для шенгенской визы является одним из обязательных документов. То есть без страхового полиса получить шенгенскую визу не представляется возможным. Причем страховка должна быть оформлена на каждого получающего визу, в том числе и на детей. Оформить подходящий страховой полис сегодня предлагают многие страховые компании, но важно, чтобы полис соответствовал установленным требованиям.

Кстати говоря, условия страхования в таких полисах различаются, а потому турист вполне может рассчитывать не только на получение компенсации за предоставленные медицинские услуги, но и также за другие расходы, возникшие в следствие попадания туристом в сложную ситуацию.

Требования к страховке

Важно понимать, что страховка покроет медицинские расходы если причина, по которой произошло ухудшение здоровья застрахованного лица входит в перечень страховых случаев. При этом перечень страховых случаев всегда определяется индивидуально, так что перед оформлением следует внимательно ознакомиться с документами.

При этом далеко не каждый страховой полис подойдет для получения шенгенской визы, а потому оформленная страховка в обязательном порядке должна соответствовать следующим требованиям:

  • Страховой период. Начало страхового периода должно быть не позднее даты пересечения человеком границ Шенгенской зоны. То есть начинаться раньше или день в день страховой период может. При этом срок действия страховки должен полностью соответствовать периоду действия визы, исключением являются только мультивизы, которые выдаются на достаточно длительные сроки. Также, в страховку надо обязательно включать пятнадцатидневный коридор;
  • Зона покрытия. То есть страны, в которых действует данный страховой полис. Здесь должны быть прописаны все страны, которые участвуют в шенгенском соглашении;
  • Страховой лимит. Размер страхового лимита не должен быть меньше тридцати тысячевро;
  • Страховые случаи. В перечень страховых случаев в обязательном порядке должны входить не только расходы, связанные с медицинскими услугами, но и также связанные с репатриацией застрахованного лица в случае его смерти.

Также следует понимать, что хотя Шенгенская зона является единой, у каждой страны тем ни менее могут быть индивидуальные требования к страховым полисам, а потому перед поездкой надо внимательно ознакомиться с информацией в официальных источниках.

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