Требования к страховкам для шенгенской визы

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
На данный момент медицинская страховка для шенгенской визы является одним из обязательных документов. То есть без страхового полиса получить шенгенскую визу не представляется возможным. Причем страховка должна быть оформлена на каждого получающего визу, в том числе и на детей. Оформить подходящий страховой полис сегодня предлагают многие страховые компании, но важно, чтобы полис соответствовал установленным требованиям.
Кстати говоря, условия страхования в таких полисах различаются, а потому турист вполне может рассчитывать не только на получение компенсации за предоставленные медицинские услуги, но и также за другие расходы, возникшие в следствие попадания туристом в сложную ситуацию.
Важно понимать, что страховка покроет медицинские расходы если причина, по которой произошло ухудшение здоровья застрахованного лица входит в перечень страховых случаев. При этом перечень страховых случаев всегда определяется индивидуально, так что перед оформлением следует внимательно ознакомиться с документами.
При этом далеко не каждый страховой полис подойдет для получения шенгенской визы, а потому оформленная страховка в обязательном порядке должна соответствовать следующим требованиям:
Также следует понимать, что хотя Шенгенская зона является единой, у каждой страны тем ни менее могут быть индивидуальные требования к страховым полисам, а потому перед поездкой надо внимательно ознакомиться с информацией в официальных источниках.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1, лицензия ЦБ РФ № 2673. Услуги страхования оказывает АО «Тинькофф Страхование», Москва, ОГРН 1027739031540
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». http://www.tinkoff.ru/insurance/travel/?erid=LjN8K7KSo