Требования к страховкам для шенгенской визы

На данный момент медицинская страховка для шенгенской визы является одним из обязательных документов. То есть без страхового полиса получить шенгенскую визу не представляется возможным. Причем страховка должна быть оформлена на каждого получающего визу, в том числе и на детей. Оформить подходящий страховой полис сегодня предлагают многие страховые компании, но важно, чтобы полис соответствовал установленным требованиям.