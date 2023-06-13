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Три исправительные колонии закрываются в Свердловской области

13 июня 2023, 03:35
Фото: 1MI
Три исправительные колонии в Свердловской области скоро прекратят работу по решению Минюста.

Так, в области перестанут работать колонии № 8 в поселке Гари, № 62 в Ивделе и № 24 в Тавде.

По словам начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, закрыть колонии было решено еще осенью 2020 года. Это решение связано с нехваткой кадров в учреждениях, пишет ЕАН.

Также Левченко пояснил, что заключенных, содержащихся в этих колониях, уже отправляют в другие ИК для отбывания наказания.

Напомним, в конце 2022 года в поселке Уралец закрылась больница на 27 коек. Причина, почему стационар прекратил работу, неизвестна.

Свердловский Минздрав не стал объяснять причин закрытия больницы под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Общество#ИК#Закрытие#Исправительная колония#Нехватка кадров
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