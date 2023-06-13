Три исправительные колонии закрываются в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:35
Так, в области перестанут работать колонии № 8 в поселке Гари, № 62 в Ивделе и № 24 в Тавде.
По словам начальника пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, закрыть колонии было решено еще осенью 2020 года. Это решение связано с нехваткой кадров в учреждениях, пишет ЕАН.
Также Левченко пояснил, что заключенных, содержащихся в этих колониях, уже отправляют в другие ИК для отбывания наказания.
Напомним, в конце 2022 года в поселке Уралец закрылась больница на 27 коек. Причина, почему стационар прекратил работу, неизвестна.