Целый район Екатеринбурга на неделю останется без горячей воды

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Так, гидравлические испытания окончатся только 23 июня, сообщили в районной УК. Отключения будут проходить в несколько этапов. Сначала с вечера 17 июня прекратится нагрев магистрали с ТЭЦ. После этого температура воды станет ниже.
Полностью вода будет отключена 19 июня и до вечера 22 июня. В это время будут проводиться опрессовки. Вечером 22 июня водоснабжение начнут восстанавливать.
Сроки и объемы испытаний определяются теплосетевой организацией. В управляющей компании отметили, что при опрессовках в теплосетях выявляются слабые места. Это позволяет в будущем избежать аварий и обеспечить бесперебойную подачу воды.