tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Изображение материала

Целый район Екатеринбурга на неделю останется без горячей воды

13 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI
Жители района Академический в Екатеринбурге на неделю останутся без горячей воды. Причиной стали опрессовки. Они запланированы на 17 июня.

Так, гидравлические испытания окончатся только 23 июня, сообщили в районной УК. Отключения будут проходить в несколько этапов. Сначала с вечера 17 июня прекратится нагрев магистрали с ТЭЦ. После этого температура воды станет ниже.

Полностью вода будет отключена 19 июня и до вечера 22 июня. В это время будут проводиться опрессовки. Вечером 22 июня водоснабжение начнут восстанавливать.

Сроки и объемы испытаний определяются теплосетевой организацией. В управляющей компании отметили, что при опрессовках в теплосетях выявляются слабые места. Это позволяет в будущем избежать аварий и обеспечить бесперебойную подачу воды.

Фонтан забил на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Вода#Опрессовки#Испытания#Академический#Город#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Сегодня, 11:43
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Сегодня, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 13:28