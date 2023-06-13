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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

«Уксусный доктор» рассказала о потенциальных преимуществах уксуса для здоровья

13 июня 2023, 08:31
Кэндзи Таями, известная как «уксусный доктор», делится информацией о том, что уксус может помочь в борьбе с несколькими заболеваниями и способствовать снижению веса, ссылаясь на беседу с японским журналом Daily Shincho.

Согласно рассказу специалиста, в эксперименте участники ежедневно употребляли напитки с 15 миллилитрами уксуса. Результаты показали, что уксус помогает снизить артериальное давление: у 70% испытуемых оно снизилось на 6,5% и 8%, пишет 360tv.ru.

Кроме того, уксус может заменить часть физической активности в контексте борьбы с лишним весом. Вещество содержит фермент АМФ-киназу, который благоприятно влияет на сжигание жира. Когда уксусная кислота попадает в кровь, она отправляет определенные сигналы, что замедляет рост жировых клеток.

Однако, необходимо отметить, что более детальные и обширные исследования требуются для подтверждения этих утверждений и определения точных дозировок и рекомендаций по использованию уксуса в медицинских целях.

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