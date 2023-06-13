«Уксусный доктор» рассказала о потенциальных преимуществах уксуса для здоровья

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Согласно рассказу специалиста, в эксперименте участники ежедневно употребляли напитки с 15 миллилитрами уксуса. Результаты показали, что уксус помогает снизить артериальное давление: у 70% испытуемых оно снизилось на 6,5% и 8%, пишет 360tv.ru.
Кроме того, уксус может заменить часть физической активности в контексте борьбы с лишним весом. Вещество содержит фермент АМФ-киназу, который благоприятно влияет на сжигание жира. Когда уксусная кислота попадает в кровь, она отправляет определенные сигналы, что замедляет рост жировых клеток.
Однако, необходимо отметить, что более детальные и обширные исследования требуются для подтверждения этих утверждений и определения точных дозировок и рекомендаций по использованию уксуса в медицинских целях.