«Уксусный доктор» рассказала о потенциальных преимуществах уксуса для здоровья

Кроме того, уксус может заменить часть физической активности в контексте борьбы с лишним весом. Вещество содержит фермент АМФ-киназу, который благоприятно влияет на сжигание жира. Когда уксусная кислота попадает в кровь, она отправляет определенные сигналы, что замедляет рост жировых клеток.