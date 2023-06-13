В Нижнем Тагиле среди детей состоялась спартакиада «Тагильский олимпик-2023»

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Состязания прошли среди команд детских садов «Радость», «Солнышко» и «Солнечный круг». Во время спартакиады дети участвовали в различных эстафетах и играх, рассказали в официальной группе ВКонтакте «Тагильский рабочий».
На мероприятии также присутствовали родители воспитанников детсадов, которые не только болели за детей, но и сами принимали участие. В конце спартакиады были объявлены победители.
Напомним, недавно воспитательница детского сада заняла первое место на региональном этапе конкурса «Воспитатель года». Педагог вскоре будет участвовать в федеральном этапе.