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В Нижнем Тагиле среди детей состоялась спартакиада «Тагильский олимпик-2023»

13 июня 2023, 15:54
Фото: «Тагильский рабочий»
42 ребенка из детских садов приняли участие в спартакиаде «Тагильский олимпик-2023». Мероприятие состоялось в Нижнем Тагиле 9 июня 2023 года.

Состязания прошли среди команд детских садов «Радость», «Солнышко» и «Солнечный круг». Во время спартакиады дети участвовали в различных эстафетах и играх, рассказали в официальной группе ВКонтакте «Тагильский рабочий».

Фото: «Тагильский рабочий»

На мероприятии также присутствовали родители воспитанников детсадов, которые не только болели за детей, но и сами принимали участие. В конце спартакиады были объявлены победители.

Напомним, недавно воспитательница детского сада заняла первое место на региональном этапе конкурса «Воспитатель года». Педагог вскоре будет участвовать в федеральном этапе.

Педагог из Нижнего Тагила примет участие в конкурсе «Воспитатель года»
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Спартакиада#Соревнования#Мероприятие#Детские сады#Общество
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