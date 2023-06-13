tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Изображение материала

В Свердловской области ожидается недолгое потепление

13 июня 2023, 14:35
Фото: 1MI
Повышение температуры воздуха в Свердловской области прогнозируется 14 июня 2023 года.

Столбики термометров в этот день будут достигать отметки +25 градусов. При этом в ночное время суток температура воздуха будет не выше +10 градусов, рассказала свердловский синоптик Галина Шепоренко.

Значительных осадков до конца недели не ожидается. Есть вероятность небольшого дождя на севере области. Также Шепоренко отметила, что 17 и 18 июня в регионе похолодает на 3-4 градуса.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Свердловской области на текущей неделе ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Жара и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Узнать подробнее
Читайте также:
Летняя жара придет в Свердловскую областьЗаморозки с минусовыми температурами ожидаются в Свердловской областиДожди и ветер до 14 м/с ожидаются в Свердловской области
#Свердловская область#Погода#Потепление#Прогноз погоды#Синоптики#Природа#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Сегодня, 11:43
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Сегодня, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Сегодня, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Сегодня, 13:28