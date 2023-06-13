Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Столбики термометров в этот день будут достигать отметки +25 градусов. При этом в ночное время суток температура воздуха будет не выше +10 градусов, рассказала свердловский синоптик Галина Шепоренко.
Значительных осадков до конца недели не ожидается. Есть вероятность небольшого дождя на севере области. Также Шепоренко отметила, что 17 и 18 июня в регионе похолодает на 3-4 градуса.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Свердловской области на текущей неделе ветер с порывами до 10 метров в секунду.