Житель Екатеринбурга обманул одиноких людей на 13 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Обвиняемому 47 лет. Приговор ему вынесли за крупное мошенничество, покушение на мошенничество и кражу с банковского счета, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Известно, что на протяжении девяти лет — с сентября 2011 года по март 2019 года мужчина вместе с напарниками лишал граждан прав на жилье. Его жертвами становились преимущественно одинокие люди, а также увлекающиеся алкоголем граждане и должники за услуги ЖКХ.
Своим жертвам мужчина и его банда предлагали купить квартиру меньше площади, а вырученные средства направить на погашение долгов за коммуналку. Если человек соглашался, то банда переоформляла его жилье на иное лицо, а деньги потерпевшим не давали.
Злоумышленнику назначили шесть лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с него свыше 5,4 млн рублей.