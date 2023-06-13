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Житель Екатеринбурга обманул одиноких людей на 13 миллионов рублей

13 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который обманул жителей на 13,2 миллиона рублей.

Обвиняемому 47 лет. Приговор ему вынесли за крупное мошенничество, покушение на мошенничество и кражу с банковского счета, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что на протяжении девяти лет — с сентября 2011 года по март 2019 года мужчина вместе с напарниками лишал граждан прав на жилье. Его жертвами становились преимущественно одинокие люди, а также увлекающиеся алкоголем граждане и должники за услуги ЖКХ.

Своим жертвам мужчина и его банда предлагали купить квартиру меньше площади, а вырученные средства направить на погашение долгов за коммуналку. Если человек соглашался, то банда переоформляла его жилье на иное лицо, а деньги потерпевшим не давали.

Злоумышленнику назначили шесть лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с него свыше 5,4 млн рублей.

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#Мошенничество#Квартиры#Приговор#Банда#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург#Елена Озерова
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