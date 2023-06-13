Житель Екатеринбурга обманул одиноких людей на 13 миллионов рублей

Известно, что на протяжении девяти лет — с сентября 2011 года по март 2019 года мужчина вместе с напарниками лишал граждан прав на жилье. Его жертвами становились преимущественно одинокие люди, а также увлекающиеся алкоголем граждане и должники за услуги ЖКХ.