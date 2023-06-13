Жители Ирбита пронесли по городу 50-метровый флаг

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Церемония проходила на площади около Дворца культуры имени В. К. Костевича. В акции участвовали студенты, кадеты, члены патриотических отрядов, волонтеры, ветераны и работники предприятий.
Вместе с ними в мероприятии принимали участие глава Ирбита Николай Юдин и депутаты гордумы, сообщили в департаменте информполитики региона.
Напомним, необычным способом отпраздновали День России и жители Новоуральска. Они установили рекорд России, исполнив песню «Надежда». Хор состоял из 3,3 тысячи человек.