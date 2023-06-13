tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Изображение материала

Жители Ирбита пронесли по городу 50-метровый флаг

13 июня 2023, 04:40
Фото: Ирбитский политеникум
Жители Ирбита отметили День России в своем городе проносом 50-метрового флага по его улицам. Держали полотно сотни горожан.

Церемония проходила на площади около Дворца культуры имени В. К. Костевича. В акции участвовали студенты, кадеты, члены патриотических отрядов, волонтеры, ветераны и работники предприятий.

Вместе с ними в мероприятии принимали участие глава Ирбита Николай Юдин и депутаты гордумы, сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, необычным способом отпраздновали День России и жители Новоуральска. Они установили рекорд России, исполнив песню «Надежда». Хор состоял из 3,3 тысячи человек.

Рекорд в День России установили жители Новоуральска
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Флаг#День России#Праздник#Свободное время#Ирбит
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Сегодня, 07:03
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
9 июня 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
9 июня 10:36
Организацию движения на Ломоносова-Островского пересмотрят в Нижнем Тагиле
10 июня 06:38
Природные пожары из-за ударов молний тушат в Свердловской области
11 июня 06:30
Житель Нижнего Тагила попался на незаконной сдаче в аренду квартиры
11 июня 09:10