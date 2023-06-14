16 человек утонули в Свердловской области за 1,5 месяца

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По всем местам регулярно проводятся рейды, во время которых людям напоминают, как нужно правильно вести себя у воды. Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными. В частности, не оставлять детей одних в воде и на берегу.
Также жителям Свердловской области напомнили, что купаться разрешается только когда температура воды не ниже 18-19 градусов. Также важно и место купания. На разрешенных пляжах делать это безопаснее всего, так как там дежурят медики и спасатели, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Там также отметили, что на данный момент в регионе купаться разрешено только в трех местах. Это Верх-Нейвинский пруд в Новоуральске, Билимбаевский пруд у дома отдыха «Сосновый Бор» и Верхне-Сысертское водохранилище у базы отдыха «Прометей».