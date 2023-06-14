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16 человек утонули в Свердловской области за 1,5 месяца

14 июня 2023, 09:07
Фото: 1MI
На водоемах Свердловской области с начала мая 2023 года утонули 16 человек. Все происшествия случились в местах, где купаться запрещено.

По всем местам регулярно проводятся рейды, во время которых людям напоминают, как нужно правильно вести себя у воды. Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными. В частности, не оставлять детей одних в воде и на берегу.

Также жителям Свердловской области напомнили, что купаться разрешается только когда температура воды не ниже 18-19 градусов. Также важно и место купания. На разрешенных пляжах делать это безопаснее всего, так как там дежурят медики и спасатели, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Там также отметили, что на данный момент в регионе купаться разрешено только в трех местах. Это Верх-Нейвинский пруд в Новоуральске, Билимбаевский пруд у дома отдыха «Сосновый Бор» и Верхне-Сысертское водохранилище у базы отдыха «Прометей».

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#Ирина Кирилова#Утонул#Рейд#Смерть#Профилактика#Происшествия#Свердловская область
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