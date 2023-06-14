16 человек утонули в Свердловской области за 1,5 месяца

Также жителям Свердловской области напомнили, что купаться разрешается только когда температура воды не ниже 18-19 градусов. Также важно и место купания. На разрешенных пляжах делать это безопаснее всего, так как там дежурят медики и спасатели, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.