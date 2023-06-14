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Бесследно пропавший столяр разыскивается 1,5 месяца в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI
Поиски 48-летнего Александра Киреева ведутся в Нижнем Тагиле уже 1,5 месяца. Мужчина проживает по Черноисточинскому шоссе, 29. Он бесследно пропал 30 апреля.

С заявлением в полицию обратилась его сестра. Она рассказала, что мужчина работает в столярной мастерской на улице Попова. 30 апреля он ушел с работы и с тех пор о нем ничего неизвестно. Его телефон недоступен, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Александр имеет худощавое телосложение, у него короткие русые волосы. Отмечается, что он злоупотребляет спиртными напитками.

В полиции просят всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении мужчины, позвонить по телефону отдела полиции №19 (3435)97-69-32.

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#Ирина Кирилова#Пропавшие#Розыск#Полиция#Происшествия#Нижний Тагил
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