Бесследно пропавший столяр разыскивается 1,5 месяца в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
С заявлением в полицию обратилась его сестра. Она рассказала, что мужчина работает в столярной мастерской на улице Попова. 30 апреля он ушел с работы и с тех пор о нем ничего неизвестно. Его телефон недоступен, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Александр имеет худощавое телосложение, у него короткие русые волосы. Отмечается, что он злоупотребляет спиртными напитками.
В полиции просят всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении мужчины, позвонить по телефону отдела полиции №19 (3435)97-69-32.