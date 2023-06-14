Бесследно пропавший столяр разыскивается 1,5 месяца в Нижнем Тагиле

С заявлением в полицию обратилась его сестра. Она рассказала, что мужчина работает в столярной мастерской на улице Попова. 30 апреля он ушел с работы и с тех пор о нем ничего неизвестно. Его телефон недоступен, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».