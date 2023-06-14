Частично отменены ограничения на использование беспилотников в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Updated Сегодня, 16:40
Так, дроны могут быть использованы для наблюдения за состоянием недр, работой электросетей, газотранспортных сетей, обеспечения безопасного пользования железнодорожным транспортом и для проверок беспилотных авиасудов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Также у жителей региона, у которых есть беспилотники, должно быть письменное разрешение на их эксплуатацию. Полное снятие запрета может быть в случае отмены противопожарного режима в области.
Напомним, в начале мая 2023 года глава региона Евгений Куйвашев подписал документ, запрещающий полеты дронов на территории области.