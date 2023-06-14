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Частично отменены ограничения на использование беспилотников в Свердловской области

14 июня 2023, 16:40
Фото: 1MI
В Свердловской области решили частично отменить введенные ранее ограничения на использование дронов. Эту отмену приняли 13 июня 2023 года.

Так, дроны могут быть использованы для наблюдения за состоянием недр, работой электросетей, газотранспортных сетей, обеспечения безопасного пользования железнодорожным транспортом и для проверок беспилотных авиасудов, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Также у жителей региона, у которых есть беспилотники, должно быть письменное разрешение на их эксплуатацию. Полное снятие запрета может быть в случае отмены противопожарного режима в области.

Напомним, в начале мая 2023 года глава региона Евгений Куйвашев подписал документ, запрещающий полеты дронов на территории области.

В Свердловской области запретили летать беспилотникам
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#Свердловская область#Дроны#Беспилотник#Отмена#Полет#Эксплуатация#Транспорт#Елизавета Зиборова
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