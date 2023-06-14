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Десятки медиков Нижнего Тагила получили награды из рук главы города

14 июня 2023, 15:22
Фото: tagilcity.ru
Торжественный прием главы города, посвященный Дню медицинского работника, прошел в Нижнем Тагиле. Сотрудников системы здравоохранения поздравили с наступающим профессиональным праздником и отметили их вклад в развитие медицины в городе.

В преддверии Дня медработника в администрации Нижнего Тагила состоялось торжественное мероприятие для сотрудников медицинских учреждений города.

Мы вместе делаем одно большое дело

Главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников поблагодарил за поддержку администрацию Нижнего Тагила и поздравил коллег с Днем медицинского работника.

Дорогие коллеги, я думаю, что выражу сейчас общее мнение всех нас. Поблагодарим администрацию города за теплые слова, добрые пожелания и высокую оценку нашей с вами совместной работы. Мы в этот день благодарим всех тех, кто оказывает нам помощь, кто понимает наши проблемы и поддерживает медиков Нижнего Тагила. Мы вместе делаем одно большое дело. Мы работаем для нашего родного города, — заявил Сергей Овсянников.
Фото: tagilcity.ru

С профессиональным праздником медицинских работников поздравил и глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

В ковидный период врачи Нижнего Тагила сделали грандиозную работу и продолжают на своем посту спасать жизни тагильчан. Просто хочу поздравить от всей души работников медучреждений города. Всем вам — низкий поклон и огромное спасибо за вашу работу. Будьте здоровы, берегите себя! — отметил работу медицинского персонала города Владислав Пинаев.
Фото: tagilcity.ru

Благодарственными письмами администрации Нижнего Тагила отметили:

  • Врача-эпидемиолога городской больницы №3 Дмитрия Демина,
  • Врача-онколога Онкологического диспансера Наталью Ендуткину,
  • Фельдшера филиала Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом по Горнозаводскому управленческому округу Наталью Кашапову,
  • Медицинского психолога отделения медицинской реабилитации санатория «Руш» Анну Кокшарову,
  • Врача-дерматовенеролога консультативно-диагностического отделения Кожно-венерологического диспансера Аиду Матмуратову,
  • Врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения Городской больницы № 1 Виталия Микишева,
  • Заведующую поликлиникой, врача-педиатра педиатрического отделения № 2 Детской городской больницы Любовь Шадрину,
  • Санитарку отделения № 4 Городской инфекционной больницы Наталью Шипачеву,
  • Системного администратора отдела СУ Городской больницы №1 Татьяну Шульгину.

Благодарственными письмами главы города наградили:

  • Медицинскую сестру детского отделения Противотуберкулезного диспансера Наталью Бакуменко,
  • Фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи Городской станции скорой медицинской помощи Олесю Миломестных,
  • Медицинскую сестру стоматологического ортопедического отделения № 3 Стоматологической поликлиники Наталью Гребенкину,
  • Специалиста по реабилитации инвалидов Бюро № 38 Валентину Данилюк,
  • Биолога лабораторий клинической микробиологии Демидовской городской больницы Ирину Дульцеву,
  • Медицинскую сестру отделения № 2 Городской инфекционный больницы Ольгу Дульцеву,
  • Медицинскую сестру приемного отделения Психиатрической больницы № 7 Наталью Ибрагимову,
  • Исполняющего обязанности заведующего отделением, врача-оториноларинголога отоларингологического отделения Детской городской больницы Владимира Иванова,
  • Старшую медицинскую сестру отделения №1 Противотуберкулезного диспансера № 3 Надежду Корсканову,
  • Медицинскую сестру отделения спортивной медицины Врачебно-физкультурного диспансера Валентину Лихачеву,
  • Медицинскую сестру, участковую терапевтического отделения № 2 Городской поликлиники № 4 Оксану Макарову,
  • Медицинскую сестру по физиотерапии отделения медицинской реабилитации Городской больницы № 4 Валентину Николаеву,
  • Фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи Филиала станции скорой медицинской помощи в поселке Уралец Марию Окуневу,
  • Главного специалиста, эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяну Рыбакову,
  • Медицинскую сестру отделения реанимации интенсивной терапии Психиатрической больницы № 7 Татьяну Самкову,
  • Медицинскую сестру диетическую детского отделения Противотуберкулезного диспансера № 3 Людмилу Фомину,
  • Операционную медицинскую сестру рентген-операционного кабинета отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской больницы № 4 Ольгу Чаплюн,
  • Врача-нефролога отделения диализа нефрологического центра Демидовской городской больницы Наталью Черных,
  • Заведующую стоматологическим терапевтическим отделением № 1 Стоматологической поликлиники Оксану Шакурову.

Почетные грамоты главы города вручили:

  • Медицинской сестре эндокринологического кабинета специализированного отделения Городской больницы № 4 Светлане Степановой,
  • Медицинской сестре приемного покоя хирургического корпуса Демидовской городской больницы Нине Мишкевич,
  • Медицинской сестре Городской поликлиники № 4 Наталье Тупчиевой,
  • Заведующей поликлиникой, врачу-педиатру педиатрического отделения № 5 Детской городской больницы Валентине Шабуриной.
Фото: tagilcity.ru
Меня впервые пригласили на награждение, было очень волнительно и приятно, — поделилась впечатлениями участница мероприятия старшая медицинская сестра отделения №1 Противотуберкулезного диспансера № 3 Надежда Корсканова.

Для всех гостей подготовили музыкальные и сладкие подарки: живое звучание скрипки, аккордеона и саксофона, а также торты с надписью «С днем медика».

Фото: tagilcity.ru
Вы — гордость державы: в Нижнем Тагиле празднуют День медицинского работника
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Здоровье#Эксклюзив#Администрация Нижнего Тагила#Владислав Пинаев#Сергей Овсянников#Праздник#Награда#Благодарственное письмо#Благодарность#Врачи#Медсестра#Фельдшер
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