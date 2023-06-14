Десятки медиков Нижнего Тагила получили награды из рук главы города

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В преддверии Дня медработника в администрации Нижнего Тагила состоялось торжественное мероприятие для сотрудников медицинских учреждений города.
Главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников поблагодарил за поддержку администрацию Нижнего Тагила и поздравил коллег с Днем медицинского работника.
Дорогие коллеги, я думаю, что выражу сейчас общее мнение всех нас. Поблагодарим администрацию города за теплые слова, добрые пожелания и высокую оценку нашей с вами совместной работы. Мы в этот день благодарим всех тех, кто оказывает нам помощь, кто понимает наши проблемы и поддерживает медиков Нижнего Тагила. Мы вместе делаем одно большое дело. Мы работаем для нашего родного города, — заявил Сергей Овсянников.
С профессиональным праздником медицинских работников поздравил и глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В ковидный период врачи Нижнего Тагила сделали грандиозную работу и продолжают на своем посту спасать жизни тагильчан. Просто хочу поздравить от всей души работников медучреждений города. Всем вам — низкий поклон и огромное спасибо за вашу работу. Будьте здоровы, берегите себя! — отметил работу медицинского персонала города Владислав Пинаев.
Меня впервые пригласили на награждение, было очень волнительно и приятно, — поделилась впечатлениями участница мероприятия старшая медицинская сестра отделения №1 Противотуберкулезного диспансера № 3 Надежда Корсканова.
Для всех гостей подготовили музыкальные и сладкие подарки: живое звучание скрипки, аккордеона и саксофона, а также торты с надписью «С днем медика».