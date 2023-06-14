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Девочка чуть не упала с балкона на ВМЗ в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 03:36
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Девочка-подросток чуть не упала с балкона. Ее успели спасти. Инцидент случился на улице Верхняя Черепанова, 29а в Нижнем Тагиле.

Ребенок находился в квартире, но вылез через балкон на газовую трубу. Однако слезть с нее девочка уже не смогла самостоятельно.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

По словам очевидцев, девочка 1,5 часа пыталась слезть с балкона, а потом встала на газовую трубу. Внизу находился ее друг. Когда он понял, что ситуация сложная, то обратился за помощью, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Помог ребенку прохожий. Он все время находился с девочкой, пока не приехали служба спасения и полиция. Они помогли ей спуститься. Причины, по которым девочка решила спуститься вниз таким способом, неизвестны.

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#Ирина Кирилова#Дети#Опасность#Окно#Балкон#Происшествия#Нижний Тагил
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