Девочка чуть не упала с балкона на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Ребенок находился в квартире, но вылез через балкон на газовую трубу. Однако слезть с нее девочка уже не смогла самостоятельно.
По словам очевидцев, девочка 1,5 часа пыталась слезть с балкона, а потом встала на газовую трубу. Внизу находился ее друг. Когда он понял, что ситуация сложная, то обратился за помощью, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Помог ребенку прохожий. Он все время находился с девочкой, пока не приехали служба спасения и полиция. Они помогли ей спуститься. Причины, по которым девочка решила спуститься вниз таким способом, неизвестны.