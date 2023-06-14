Девочка чуть не упала с балкона на ВМЗ в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, девочка 1,5 часа пыталась слезть с балкона, а потом встала на газовую трубу. Внизу находился ее друг. Когда он понял, что ситуация сложная, то обратился за помощью, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».