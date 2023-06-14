Двух жителей Перми будут судить за госизмену и участие в террористическом сообществе

Это первое дело о госизмене, возбужденное в новейшей истории в отношении жителей Прикамья. Речь идет о двоих поджигателях военкомата в Кировском районе Перми. Дело рассмотрит Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, пишет «ПроПермь».



Предполагаемые поджигатели — Михаил Соколов и Антон Гашев. Их задержали прошлым летом при попытке уехать из региона после того, как они бросили в окно военкомата несколько бутылок с зажигательной смесью.



Они во всем сознались. По возбужденной в их отношении статьи, ст. 275 УК РФ, им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.