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Двух жителей Перми будут судить за госизмену и участие в террористическом сообществе

14 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI
В Перми в июне начнутся суды над двумя местными жителями. Они обвиняются в госизмене и участии в террористическом сообществе.

Это первое дело о госизмене, возбужденное в новейшей истории в отношении жителей Прикамья. Речь идет о двоих поджигателях военкомата в Кировском районе Перми. Дело рассмотрит Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, пишет «ПроПермь».

Предполагаемые поджигатели — Михаил Соколов и Антон Гашев. Их задержали прошлым летом при попытке уехать из региона после того, как они бросили в окно военкомата несколько бутылок с зажигательной смесью.

Они во всем сознались. По возбужденной в их отношении статьи, ст. 275 УК РФ, им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Ранее сообщалась, что молодая пара — муж и жена, работающие на УВЗ, продали Украине секретные чертежи. Их обвиняют в госизмене. Пара была задержана в апреле этого года.

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#Елена Озерова#Госизмена#Поджог военкомата#Уголовное дело#Криминал#Пермь
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