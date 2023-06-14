tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2023, 11:33

Published 14 июня 2023, 11:33

Modified 14 июня 2023, 11:35

Updated 14 июня 2023, 11:35

Экс-бойца ММА за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге отправили в СИЗО

Экс-бойца ММА за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге отправили в СИЗО

14 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI.
Бывшего бойца ММА Сухроба Давлатова Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО. Причиной ареста стало участие Давлатова в драке на Юго-Западе города, в которой погибли два человека.

На суде Сухроб признался, что был участником драки. Следователи полагают, что именно он и еще один участник потасовки наносили удары ножом. Суду молодого человека представили как Илеса Бабиева. Пять лет назад он сменил имя и фамилию, когда его выдворяли из России, пишет 66.ру.

По словам Давлатова, он не пытался скрыться, а поехал к семье домой. Он также утверждает, что если бы ударил кого-то ножом, то почувствовал бы это.

Обвинение запросило арест на два месяца, а адвокат попросил избрать иную меру пресечения. Однако суд решил отправить Давлатова в СИЗО до 11 августа.

Напомним, драка на улице Академика Бардина в Екатеринбурге случилась утром 12 июня. В результате погибли двое человек. Еще трое обратились к медикам за помощью. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство двух человек.

Боец ММА задержан в Челябинске за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Суд#Криминал#Арест#СИЗО#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика