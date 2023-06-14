Экс-бойца ММА за участие в драке с двумя погибшими в Екатеринбурге отправили в СИЗО

На суде Сухроб признался, что был участником драки. Следователи полагают, что именно он и еще один участник потасовки наносили удары ножом. Суду молодого человека представили как Илеса Бабиева. Пять лет назад он сменил имя и фамилию, когда его выдворяли из России, пишет 66.ру.