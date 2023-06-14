Эксперты отметили рост высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
У каждого гражданина есть право на выбор страховой медицинской организации (СМО). Страховщика можно менять раз в год, выбирая из списка компаний, работающих в регионе. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Кроме СМО, россияне могут самостоятельно выбирать поликлинику, в которую будут обращаться за медицинской помощью. Причем медучреждение может быть как государственным, так и частным. На сайте территориального фонда ОМС представлен полный список таких учреждений.
Система ОМС предусматривает и выбор специалиста. Так, пациент может выбрать конкретного педиатра, участкового педиатра, терапевта или врача общей практики.
По ОМС граждане могут бесплатно проходить такие дорогостоящие инструментальные исследования, как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография, магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Уточняется, что эти виды помощи оказываются при наличии у пациента соответствующих медицинских показаний. При этом установлены предельные сроки оказания определенных видов услуг. Например, для маммографии, УЗИ, рентгена, компьютерной томографии, МРТ этот срок не должен превышать 14 рабочих дней начиная со дня назначения специалистом. Если у пациента подозревают онкологическое заболевание, то исследования проводятся еще быстрее.
Эксперты отмечают ежегодное расширение списка высокотехнологичных видов медицинской помощи в рамках ОМС. Так, в 2023 году этот перечень дополнили услугами по трансплантации комплекса органов и одномоментной замене всей аорты сердца.
Прогнозируется, что к концу текущего года количество бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2023 году запланировано проведение более 89 500 процедур.
Лечение онкологических больных по-прежнему остается на особом контроле. Таким пациентам по ОМС делают операции по удалению опухолей. Кроме этого, для них предусмотрены различные схемы лекарственной терапии.
В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в разных регионах страны открываются центры лучевой и протонной терапии. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
К стоматологическим услугам, которые можно получить в рамках ОМС, относятся лечение заболеваний полости рта, пломбирование и удаление зубов.
В рамках диспансеризации по ОМС — проверка на факторы риска сахарного диабета, онкоскрининги. Также проводятся процедуры, направленные на оценку состояния сердечно-сосудистой системы пациентов.
Как напомнил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, пациенты могут обратиться за медицинской помощью в свои СМО через такие каналы, как электронная почта, телефоны прямой связи со страховыми организациями, размещенные в холлах медучреждений.