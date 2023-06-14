Эксперты отметили рост высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС

По ОМС граждане могут бесплатно проходить такие дорогостоящие инструментальные исследования, как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография, магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Уточняется, что эти виды помощи оказываются при наличии у пациента соответствующих медицинских показаний. При этом установлены предельные сроки оказания определенных видов услуг. Например, для маммографии, УЗИ, рентгена, компьютерной томографии, МРТ этот срок не должен превышать 14 рабочих дней начиная со дня назначения специалистом. Если у пациента подозревают онкологическое заболевание, то исследования проводятся еще быстрее.