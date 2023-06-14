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Фотограф Нижнего Тагила провел фотосессию лосихе под Черноисточинском

14 июня 2023, 06:27
Фото: Илья Карасев
Фотограф из Нижнего Тагила Илья Карасев во время похода на Юрьев Камень под Черноисточинском встретил лосиху. Дикое животное не испугалось фотоаппарата и дало сфотографировать себя.

Встреча фотографа и уральской лосихи произошла в минувшее воскресенье 11 июня. На подходе к вершине Юрьева камня в лесу перед тагильчанином вышла лосиха. Как рассказал редакции TagilCity.ru сам фотограф, он сделал серию фотографий жующей зелень лосихи и самую удачную опубликовал на странице в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Илья Карасев

О своих впечатлениях от встречи он написал под фотографией. Он также предположил, что лосиха беременная.

Подпустила близко, шел снимал, страха не было. У нее был — метров с 20 убежала. Раньше лося уже видел, но с гораздо большего расстояния, из машины на лесной дороге, — пишет Илья Карасев.

В комментариях под фотографией лосихи историю о встрече с медвежатами рассказал тагильчанин Сергей Насыров:

Я как-то раз медвежат видел. В малиннике. Когда сообразил, что они без мамы в таком возрасте быть не могут, а мама сначала люлей навешает, а потом вопросы будет задавать, бежал как Усейн Болт. Страха тоже не было, дома уже догнало.
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