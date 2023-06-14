Фотограф Нижнего Тагила провел фотосессию лосихе под Черноисточинском

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Встреча фотографа и уральской лосихи произошла в минувшее воскресенье 11 июня. На подходе к вершине Юрьева камня в лесу перед тагильчанином вышла лосиха. Как рассказал редакции TagilCity.ru сам фотограф, он сделал серию фотографий жующей зелень лосихи и самую удачную опубликовал на странице в социальной сети ВКонтакте.
О своих впечатлениях от встречи он написал под фотографией. Он также предположил, что лосиха беременная.
Подпустила близко, шел снимал, страха не было. У нее был — метров с 20 убежала. Раньше лося уже видел, но с гораздо большего расстояния, из машины на лесной дороге, — пишет Илья Карасев.
В комментариях под фотографией лосихи историю о встрече с медвежатами рассказал тагильчанин Сергей Насыров:
Я как-то раз медвежат видел. В малиннике. Когда сообразил, что они без мамы в таком возрасте быть не могут, а мама сначала люлей навешает, а потом вопросы будет задавать, бежал как Усейн Болт. Страха тоже не было, дома уже догнало.