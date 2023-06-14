Фотограф Нижнего Тагила провел фотосессию лосихе под Черноисточинском

Встреча фотографа и уральской лосихи произошла в минувшее воскресенье 11 июня. На подходе к вершине Юрьева камня в лесу перед тагильчанином вышла лосиха. Как рассказал редакции TagilCity.ru сам фотограф, он сделал серию фотографий жующей зелень лосихи и самую удачную опубликовал на странице в социальной сети ВКонтакте.