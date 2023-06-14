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Герман Греф: Россия будет продолжать рост в условиях глобального кризиса

14 июня 2023, 07:29
По словам главы Сбербанка, Германа Грефа, мировая экономика столкнется с глобальным кризисом в ближайшие годы, однако Россию это вряд ли затронет, и ее ВВП продолжит уверенный рост.

В интервью РБК Греф отметил, что уже сегодня есть признаки возможной рецессии в ведущих экономиках мира. Он также подчеркнул, что мировая экономика характеризуется цикличностью, и кризис в конечном счете неизбежен. По прогнозу главы Сбербанка, в 2023 году ВВП России может вырасти на 2%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Греф подчеркнул, что в стратегических планах Сбербанка всегда учитываются различные сценарии, включая негативные. Он добавил, что в ближайшие три года экономика России будет продолжать уверенный рост, если не произойдет непредвиденных катаклизмов.

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