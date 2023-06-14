Герман Греф: Россия будет продолжать рост в условиях глобального кризиса

В интервью РБК Греф отметил, что уже сегодня есть признаки возможной рецессии в ведущих экономиках мира. Он также подчеркнул, что мировая экономика характеризуется цикличностью, и кризис в конечном счете неизбежен. По прогнозу главы Сбербанка, в 2023 году ВВП России может вырасти на 2%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».