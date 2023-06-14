Главврач ОДКБ в Екатеринбурге объяснил отказ в выдаче лекарств ребенку со СМА

По словам главврача, препараты есть, но пока вводить их опасно. Он отметил, что в России нет подтвержденных случаев безопасного применения «Спинразы» после ввода «Золгенсмы». Также Аверьянов объяснил, что на данный момент показания для введения еще одного препарата отсутствуют, так как могут усугубиться имеющиеся побочные эффекты от уже примененных препаратов.