Главврач ОДКБ в Екатеринбурге объяснил отказ в выдаче лекарств ребенку со СМА

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
По словам главврача, препараты есть, но пока вводить их опасно. Он отметил, что в России нет подтвержденных случаев безопасного применения «Спинразы» после ввода «Золгенсмы». Также Аверьянов объяснил, что на данный момент показания для введения еще одного препарата отсутствуют, так как могут усугубиться имеющиеся побочные эффекты от уже примененных препаратов.
После того, как Мише был введен препарат «Золгенсма» в Свердловской Областной детской клинической больнице проведен консилиум и консультация с федеральным учреждением здравоохранения. В результате было сделано заключение, что показаний для применения «Спинразы» нет, пишет 66.ру.
Ранее родители трехлетнего Миши Бахтина обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Напомним, препарат «Золгенсма» был введен ребенку в феврале 2021 года. По словам родителей, для восстановления мальчику требуется «Спинраза». В марте 2022 года семья выиграла суд по обеспечению Маши лекарством. Однако, как заявляют родители, в июне 2023 года препараты они до сих пор не получили.