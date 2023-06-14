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Иномарка с водителем-новичком снесла мотоцикл на Вагонке в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 07:50
Автомобиль Daewoo под управлением начинающего водителя столкнулся с мотоциклом на улице Алтайской, 28 в Нижнем Тагиле. Виновник не уступил мотоциклисту дорогу.

Инцидент случился поздно вечером 13 июня. В результате мотоциклист был доставлен в больницу. Однако госпитализация ему не потребовалась. Врачи зафиксировали многочисленные ушибы и после оказания помощи мужчина был отпущен домой.

Сотрудники ГИБДД на месте установили, что у водителя иномарки стаж вождения составляет 7 месяцев. При этом у него отсутствовал соответствующий знак на автомобиле и не было полиса ОСАГО. За эти нарушения на него составлены протоколы.

У водителя мотоцикла стаж вождения составляет 5 лет. Но за это время он привлекался к ответственности за нарушения 18 раз.

Водитель Daewoo рассказал, что выехал на перекресток улиц Боровая-Алтайская. Он убедился, что на нем нет транспортных средств и стал совершать маневр. При его завершении мужчина почувствовал удар в заднюю часть авто.

На данный момент проверка по данному происшествию продолжается.

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#Ирина Кирилова#Авария#Мотоцикл#Иномарка#Водитель#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил
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