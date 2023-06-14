Из-за разрушающегося потолка в одном из домов Нижнего Тагила СК начал проверку

В одном из домов Нижнего Тагила жители пожаловались на разрушающийся потолок. По их словам, это происходит из-за сгнившей балки. При этом в квартире проживают не только взрослые, но и дети.

В результате Следственный комитет по Свердловской области начал проверку из-за возможного ненадлежащего содержания жилья, сообщили в ведомстве. Ее поручил провести и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а по ее итогам ведомство примет процессуальное решение. О произошедшем сообщалось в группе «Инцидент Нижний Тагил». По словам жителей квартиры в Сухоложском поселке управляющая компания не реагирует на жалобы. Хозяйка жилья рассказала, что в нем находятся две семьи с маленькими детьми. Фото: "Инцидент Нижний Тагил" В администрации Нижнего Тагила на заявления также отреагировали. В управлении жилищного хозяйства рассказали, что 13 июня состоится встреча с жителями этой квартиры, ее обследуют и примут дальнейшее решение. Читайте также: СК заинтересовался исчезнувшим памятником участников ВОВ в Нижнем Тагиле СК начал проверку в интернате в Екатеринбурге после падения первоклассника из окна Прокуратура и СК начали проверку после побоев детдомовца под Каменском-Уральским