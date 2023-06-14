tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Изображение материала

Из-за разрушающегося потолка в одном из домов Нижнего Тагила СК начал проверку

14 июня 2023, 09:54
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В одном из домов Нижнего Тагила жители пожаловались на разрушающийся потолок. По их словам, это происходит из-за сгнившей балки. При этом в квартире проживают не только взрослые, но и дети.

В результате Следственный комитет по Свердловской области начал проверку из-за возможного ненадлежащего содержания жилья, сообщили в ведомстве. Ее поручил провести и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

В ходе проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а по ее итогам ведомство примет процессуальное решение.

О произошедшем сообщалось в группе «Инцидент Нижний Тагил». По словам жителей квартиры в Сухоложском поселке управляющая компания не реагирует на жалобы. Хозяйка жилья рассказала, что в нем находятся две семьи с маленькими детьми.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

В администрации Нижнего Тагила на заявления также отреагировали. В управлении жилищного хозяйства рассказали, что 13 июня состоится встреча с жителями этой квартиры, ее обследуют и примут дальнейшее решение.

Читайте также:
СК заинтересовался исчезнувшим памятником участников ВОВ в Нижнем ТагилеСК начал проверку в интернате в Екатеринбурге после падения первоклассника из окнаПрокуратура и СК начали проверку после побоев детдомовца под Каменском-Уральским
#Ирина Кирилова#Потолок#Разрушения#Сухоложский поселок#Жители#Происшествия#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Вчера, 07:03
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области
Вчера, 17:35
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Вчера, 11:43
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Вчера, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Вчера, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Вчера, 13:28