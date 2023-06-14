Из-за разрушающегося потолка в одном из домов Нижнего Тагила СК начал проверку

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В результате Следственный комитет по Свердловской области начал проверку из-за возможного ненадлежащего содержания жилья, сообщили в ведомстве. Ее поручил провести и. о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.
В ходе проверки будут выяснены обстоятельства случившегося, а по ее итогам ведомство примет процессуальное решение.
О произошедшем сообщалось в группе «Инцидент Нижний Тагил». По словам жителей квартиры в Сухоложском поселке управляющая компания не реагирует на жалобы. Хозяйка жилья рассказала, что в нем находятся две семьи с маленькими детьми.
В администрации Нижнего Тагила на заявления также отреагировали. В управлении жилищного хозяйства рассказали, что 13 июня состоится встреча с жителями этой квартиры, ее обследуют и примут дальнейшее решение.