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Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году

14 июня 2023, 14:26
Фото: tagilcity.ru
Территория возле машиностроительного техникума на Вагонке в Нижнем Тагиле выиграла в голосовании за объекты благоустройства в 2024 году, набрав около 40 тысяч голосов. Как преобразится площадь перед учебным заведением, разбиралась редакция TagilCity.ru.

На сегодняшний день на площади частично разрушено покрытие и облицовка подпорных стенок. Ступени, ведущие к зданию техникума, также находятся в ненадлежащем состоянии. Согласно проекту, чтобы облагородить территорию, все плиты облицовки будут заменены, под ногами появится тротуарная плитка, а ступени станут гранитными.

Площадь перед Машиностроительным техникумомПлощадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумомПлощадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумомПлощадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумомПлощадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумом
Фото: tagilcity.ru

Также на площади перед учебным заведением установят фонари, тогда как сейчас в темное время суток она практически не освещается. Отдельная архитектурная подсветка появится и у памятника Ленину, который находится перед зданием.

Площадь перед Машиностроительным техникумом Площадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумом Площадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумом
Фото: tagilcity.ru

В зонах отдыха оборудуют скамейки и урны, возле памятника разобьют цветник, а для любителей двухколесного транспорта сделают велопарковку. Кроме того, площадь перед техникумом будет оснащена системой видеонаблюдения.

Проект благоустройства площади перед Машиностроительным техникумомПроект благоустройства площади перед Машиностроительным техникумом
Проект благоустройства площади перед Машиностроительным техникумом
Фото: сайт Городская среда

Появится возле техникума и закрытый остановочный комплекс, который также будет оборудован видеонаблюдением, а еще модулем Wi-Fi.

Площадь перед Машиностроительным техникумом Площадь перед Машиностроительным техникумом
Площадь перед Машиностроительным техникумом
Фото: tagilcity.ru

Напомним, голосование за объекты благоустройства в 2024 году проходило в Нижнем Тагиле в период с 15 апреля по 31 мая. В нем приняли участие порядка 95 тысяч тагильчан. Основная борьба развернулась между площадью возле Машиностроительного техникума и зоной отдыха по проспекту Строителей. В итоге в лидерах оказался объект на Вагонке. Его обустройство начнется следующей весной за счет финансирования из средств федерального и областного бюджетов.

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#Анна Григорьева#Благоустройство#Машиностроительный техникум#Ремонт#Голосование#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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