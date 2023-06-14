Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году

Напомним, голосование за объекты благоустройства в 2024 году проходило в Нижнем Тагиле в период с 15 апреля по 31 мая. В нем приняли участие порядка 95 тысяч тагильчан. Основная борьба развернулась между площадью возле Машиностроительного техникума и зоной отдыха по проспекту Строителей. В итоге в лидерах оказался объект на Вагонке. Его обустройство начнется следующей весной за счет финансирования из средств федерального и областного бюджетов.