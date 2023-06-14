Как изменится площадь перед Машиностроительным техникумом в Нижнем Тагиле в 2024 году

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
На сегодняшний день на площади частично разрушено покрытие и облицовка подпорных стенок. Ступени, ведущие к зданию техникума, также находятся в ненадлежащем состоянии. Согласно проекту, чтобы облагородить территорию, все плиты облицовки будут заменены, под ногами появится тротуарная плитка, а ступени станут гранитными.
Также на площади перед учебным заведением установят фонари, тогда как сейчас в темное время суток она практически не освещается. Отдельная архитектурная подсветка появится и у памятника Ленину, который находится перед зданием.
В зонах отдыха оборудуют скамейки и урны, возле памятника разобьют цветник, а для любителей двухколесного транспорта сделают велопарковку. Кроме того, площадь перед техникумом будет оснащена системой видеонаблюдения.
Появится возле техникума и закрытый остановочный комплекс, который также будет оборудован видеонаблюдением, а еще модулем Wi-Fi.
Напомним, голосование за объекты благоустройства в 2024 году проходило в Нижнем Тагиле в период с 15 апреля по 31 мая. В нем приняли участие порядка 95 тысяч тагильчан. Основная борьба развернулась между площадью возле Машиностроительного техникума и зоной отдыха по проспекту Строителей. В итоге в лидерах оказался объект на Вагонке. Его обустройство начнется следующей весной за счет финансирования из средств федерального и областного бюджетов.