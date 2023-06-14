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Киллеру отказали в смягчении наказания в Нижнем Тагиле

14 июня 2023, 14:24
Фото: 1MI
Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства о смягчении наказания, поданного адвокатом киллера Виталия Пильщикова, убившего бизнесменов, полицейского и охранника.

Осужденному назначили тюремное заключение сроком на 24 года 10 месяцев со штрафом в размере 1 миллион рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Во время судебного заседания сотрудник прокуратуры, возражая против смягчения наказания, обратил внимание на то, что на момент рассмотрения ходатайства Пильщиков не отсидел 4 года 8 месяцев 17 дней от назначенного ему срока. Администрация ИК тоже была против замены наказания.

В итоге суд решил не удовлетворять ходатайство и оставить срок Пильщикова прежним.

Напомним, в 2020 году Тагилстроевский суд удовлетворил ходатайство адвоката об УДО на 7 лет 7 месяцев 2 дня, однако в прокуратуре с этим решением не согласились. Свердловский облсуд с прокуратурой согласился, и Пильщиков продолжил отбывать наказание.

Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд
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