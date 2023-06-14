Киллеру отказали в смягчении наказания в Нижнем Тагиле

Во время судебного заседания сотрудник прокуратуры, возражая против смягчения наказания, обратил внимание на то, что на момент рассмотрения ходатайства Пильщиков не отсидел 4 года 8 месяцев 17 дней от назначенного ему срока. Администрация ИК тоже была против замены наказания.