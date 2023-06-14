Киллеру отказали в смягчении наказания в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Осужденному назначили тюремное заключение сроком на 24 года 10 месяцев со штрафом в размере 1 миллион рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Во время судебного заседания сотрудник прокуратуры, возражая против смягчения наказания, обратил внимание на то, что на момент рассмотрения ходатайства Пильщиков не отсидел 4 года 8 месяцев 17 дней от назначенного ему срока. Администрация ИК тоже была против замены наказания.
В итоге суд решил не удовлетворять ходатайство и оставить срок Пильщикова прежним.
Напомним, в 2020 году Тагилстроевский суд удовлетворил ходатайство адвоката об УДО на 7 лет 7 месяцев 2 дня, однако в прокуратуре с этим решением не согласились. Свердловский облсуд с прокуратурой согласился, и Пильщиков продолжил отбывать наказание.