tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

Команда из поселка под Нижним Тагилом стала чемпионом России по игре в лапту

14 июня 2023, 08:01
Фото: Ruslapta.ru
Спортсмены из поселка Горноуральский Под Нижним Тагилом стали победителями на Всероссийском соревновании по игре в лапту.

Традиционно регион представляет одна и та же команда. На этот раз спортсменки из поселка Горноуральский вошел в историю, пишет Е1.

Девушки в возрасте 13–14 лет обыграли за пять дней соперниц из Башкирии, Удмуртии, Тульской и Белгородской областей. Они стали победительницами состязания.

Согласно правилам игры, на лужайке или во дворе игроки чертят две параллельные линии и разбиваются на две команды, состоящие из трех-семи человек. Первая команда располагается между двумя линиями, а другая — с краю.

Цель игроков — бить битой по мячу и пробежать до противоположной линии, а затем обратно. Сделать это нужно так, чтобы противник не поймал мяч.

10 спортсменов из Нижнего Тагила стали кандидатами в Сборные РФ по зимнему спорту
Узнать подробнее
Читайте также:
Масштабный фестиваль спорта и прогулки на яхтах — что посетить туристу в ВолжскомОткрылся Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Свердловская область#Спорт#Спортсменки#Соревнование#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
Вчера, 07:03
«Мисс Офис»: голосование за самую красивую офисную сотрудницу Свердловской области
Вчера, 17:35
Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
Вчера, 11:43
Более полусотни школьников из Свердловской области сдали первые ЕГЭ на 100 баллов
Вчера, 11:38
Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
Вчера, 10:29
42 раза перевела деньги мошеннику жительница Нижнего Тагила
Вчера, 13:28