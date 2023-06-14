Команда из поселка под Нижним Тагилом стала чемпионом России по игре в лапту

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Традиционно регион представляет одна и та же команда. На этот раз спортсменки из поселка Горноуральский вошел в историю, пишет Е1.
Девушки в возрасте 13–14 лет обыграли за пять дней соперниц из Башкирии, Удмуртии, Тульской и Белгородской областей. Они стали победительницами состязания.
Согласно правилам игры, на лужайке или во дворе игроки чертят две параллельные линии и разбиваются на две команды, состоящие из трех-семи человек. Первая команда располагается между двумя линиями, а другая — с краю.
Цель игроков — бить битой по мячу и пробежать до противоположной линии, а затем обратно. Сделать это нужно так, чтобы противник не поймал мяч.