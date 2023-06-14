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Мэрия Нижнего Тагила за 2,5 миллиона рублей закажет проект по ремонту Дома Худояровых

14 июня 2023, 06:26
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле займутся проектом по сохранению Дома Худояровых, или Музея подносного промысла. На научно-проектную документацию мэрия Нижнего Тагила выделила 2,5 миллиона рублей. Сейчас рассматривают кандидатов, кто займется этим проектом.

Деревянное двухэтажное музейное здание истории подносного промысла располагается на улице Тагильская, 24, является объектом культурного наследия и относится к музею-заповеднику «Горнозаводской Урал». Территория музея облагорожена, есть навигация, средства доступной среды, скамейки и плиточный тротуар.

Фото: tagilcity.ru

Дом, принадлежащий семье художника по росписи на металле Исаака Худоярова, по данным музея, был построен предположительно не ранее чем в 1843 году. Сам музей подносного промысла открылся для тагильчан и гостей города в 1991 году.

Фото: tagilcity.ru

Подрядчику предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению этого уникального деревянного здания. Согласно документации госзакупки, работы включают создание эскизного проекта, проектной документации с фотофиксацией, составление сметы, а также дальнейшее проведение специальной экспертизы и согласование всего проекта в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На это отведено 160 дней с даты заключения контракта.

Фото: tagilcity.ru

Отмечается, что музей не разрешит исполнителю нарушать историко-архитектурный облик здания, проект должен обеспечить сохранность объекта. Все решения по реставрации должны соответствовать нормативам. В частности, потенциальный ремонт фасада может включать зачистку древесины, демонтаж конопатки между венцами, ремонт убранства, в том числе, ставней, оконных и дверных проемов, а также ряд других работ.

Срок подачи заявок завершился 13 июня, в настоящее время комиссия рассматривает участников электронного аукциона и их предложения.

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