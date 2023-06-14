Мэрия Нижнего Тагила за 2,5 миллиона рублей закажет проект по ремонту Дома Худояровых

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:28
Деревянное двухэтажное музейное здание истории подносного промысла располагается на улице Тагильская, 24, является объектом культурного наследия и относится к музею-заповеднику «Горнозаводской Урал». Территория музея облагорожена, есть навигация, средства доступной среды, скамейки и плиточный тротуар.
Дом, принадлежащий семье художника по росписи на металле Исаака Худоярова, по данным музея, был построен предположительно не ранее чем в 1843 году. Сам музей подносного промысла открылся для тагильчан и гостей города в 1991 году.
Подрядчику предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению этого уникального деревянного здания. Согласно документации госзакупки, работы включают создание эскизного проекта, проектной документации с фотофиксацией, составление сметы, а также дальнейшее проведение специальной экспертизы и согласование всего проекта в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. На это отведено 160 дней с даты заключения контракта.
Отмечается, что музей не разрешит исполнителю нарушать историко-архитектурный облик здания, проект должен обеспечить сохранность объекта. Все решения по реставрации должны соответствовать нормативам. В частности, потенциальный ремонт фасада может включать зачистку древесины, демонтаж конопатки между венцами, ремонт убранства, в том числе, ставней, оконных и дверных проемов, а также ряд других работ.
Срок подачи заявок завершился 13 июня, в настоящее время комиссия рассматривает участников электронного аукциона и их предложения.