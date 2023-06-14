Молодые люди устроили массовую драку в Екатеринбурге

Другая местная жительница рассказала, что водитель и пассажиры также были в нетрезвом состоянии и приставали к девушкам. После чего они оба вышли из автомобиля и скрылись в подъезде. Один из соседей подошел к их машине с ключами зажигания. Когда молодые люди вернулись, они начали толкаться с местным жителем.