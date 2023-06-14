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Молодые люди устроили массовую драку в Екатеринбурге

14 июня 2023, 15:07
Фото: 1MI
Молодые люди в автомобиле ездили по тротуарам и устроили массовую драку в Академическом районе Екатеринбурга.

По словам одной из очевидиц, юноши заехали в жилой двор по дороге, предназначенной для пешеходов. Далее они уехали на стоянку, а потом снова приехали во двор, пишет Е1.

Другая местная жительница рассказала, что водитель и пассажиры также были в нетрезвом состоянии и приставали к девушкам. После чего они оба вышли из автомобиля и скрылись в подъезде. Один из соседей подошел к их машине с ключами зажигания. Когда молодые люди вернулись, они начали толкаться с местным жителем.

Далее к потасовке присоединились другие пассажиры. Драку вскоре прекратили сотрудники полиции, забравшие в отделение дебоширов. Как оказалось, молодые люди, которые ехали в машине, из Перми, а владелец транспорта лишен прав на вождение.

Напомним, 4 июня 2023 года в Екатеринбурге около пруда произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Также в потасовке приняли участие собаки.

В Екатеринбурге произошла массовая драка у водоема. Участвовали даже собаки
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Массовая драка#Автомобиль#Водитель#Дебош#Полиция#Происшествия
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