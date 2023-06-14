Мужчина попытался вывезти из Екатеринбурга в США микроскоп времен Николая II

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Культурную ценность мужчина попробовал отправить за границу курьерской службой доставки. Злоумышленник — екатеринбургский бизнесмен, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В документах, которые прилагались к посылке, предприниматель указа, что в коробке находятся запасные части школьного микроскопа. Вскрыв посылку, таможенники обнаружили внутри деревянный футляр с деталями для оптического микроскопа с явными признаками старины.
В том числе там был набор окуляров и объективов, подвижное зеркало, лапки держателя и тубус. На них были исторические надписи. Таможенники отправили детали на экспертизу, которая подтвердила их догадки — все эти детали принадлежат микроскопу, созданному более 100 лет назад.
Вывезти подобные вещи из страны можно только при наличии ряда разрешений. Расследование дела будет продолжено.