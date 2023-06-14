Мужчина попытался вывезти из Екатеринбурга в США микроскоп времен Николая II

В том числе там был набор окуляров и объективов, подвижное зеркало, лапки держателя и тубус. На них были исторические надписи. Таможенники отправили детали на экспертизу, которая подтвердила их догадки — все эти детали принадлежат микроскопу, созданному более 100 лет назад.