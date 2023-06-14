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Мытищинский историко-художественный музей организует мастер-классы в парке Мира

14 июня 2023, 08:51
Каждую субботу сотрудники Мытищинского историко-художественного музея проводят мастер-классы в парке Мира. Недавно состоялся мастер-класс, посвященный старинному письму.

Главная цель этих мастер-классов — не просто обучить новым навыкам, а погрузить участников в процесс и заинтересовать их увлекательными фактами из истории. В этот раз участники познакомились с историей письменности на Руси, пишет 360tv.ru.

«Мы предлагаем рисовать и раскрашивать узорчатые буквы. Дети, которые уже умеют писать, могут писать пословицы и скороговорки», — рассказала Лидия Кувшинникова, экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея.

Участие в мастер-классе могло принять любое желающее лицо, независимо от возраста и уровня навыков. Все участники могли забрать свои рисунки с собой.

В ближайшее время сотрудники музея планируют организовать мастер-классы по цианотипии и скетчингу.

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