Мытищинский историко-художественный музей организует мастер-классы в парке Мира

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Главная цель этих мастер-классов — не просто обучить новым навыкам, а погрузить участников в процесс и заинтересовать их увлекательными фактами из истории. В этот раз участники познакомились с историей письменности на Руси, пишет 360tv.ru.
«Мы предлагаем рисовать и раскрашивать узорчатые буквы. Дети, которые уже умеют писать, могут писать пословицы и скороговорки», — рассказала Лидия Кувшинникова, экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея.
Участие в мастер-классе могло принять любое желающее лицо, независимо от возраста и уровня навыков. Все участники могли забрать свои рисунки с собой.
В ближайшее время сотрудники музея планируют организовать мастер-классы по цианотипии и скетчингу.