На ПМЭФ-2023 РЭО организовал раздельный сбор отходов

Организованная Российским экологическим оператором отраслевая сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» пройдет пятнадцатого июня в девять утра. В мастерской переработки «Зеленый фургон» участники мероприятия смогут познакомиться с оборудованием для переработки пластика (электрошредер, инжектор, экструдер, ПЭТ-лодка), а также принять участие в мастер-классах по апсайклингу, пошиву экосумок и производству новых товаров из пластика. Фургон располагается недалеко от пункта контроля и досмотра в зоне G и будет работать на протяжении всего форума.