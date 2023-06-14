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На ПМЭФ-2023 РЭО организовал раздельный сбор отходов

14 июня 2023, 14:15
Фото: 1MI
Экологическим партнером двадцать шестого Петербургского экономического форума традиционно выступил Российский экологический оператор. Форум в 2023 году проходит с четырнадцатого по семнадцатое июня.

Компания «РЭО» организовала раздельный сбор мусора на мероприятии, работу мастерской по переработке, а также отраслевую сессию, посвященную формированию в РФ экономики замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с ТКО.

Как сообщает издание rostovgazeta.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о ежегодном участии компании в Петербургском международном экономическом форуме, что является частью работы Российского экологического оператора по созданию в стране экономики замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с отходами. Ежегодно РЭО стремится уделить максимум внимания экологизации форума, организует раздельный сбор ТКО, чтобы участники мероприятия могли стать приверженцами осознанного потребления и попробовали перейти на новую, более экологичную модель поведения.

Для наглядной демонстрации процесса получения отходами второй жизни компания организует работу мастерской переработки «Зеленый фургон». Также Российский экологический оператор проведет профильную сессию, в ходе которой будут подведены итоги реализации реформы и обсудят основные направления создания в Российской Федерации экономики замкнутого цикла.

Организованная Российским экологическим оператором отраслевая сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» пройдет пятнадцатого июня в девять утра. В мастерской переработки «Зеленый фургон» участники мероприятия смогут познакомиться с оборудованием для переработки пластика (электрошредер, инжектор, экструдер, ПЭТ-лодка), а также принять участие в мастер-классах по апсайклингу, пошиву экосумок и производству новых товаров из пластика. Фургон располагается недалеко от пункта контроля и досмотра в зоне G и будет работать на протяжении всего форума.

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