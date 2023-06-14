Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Наше издание уже писало о том, что в Нижнем Тагиле скоро закроются все рестораны быстрого питания KFC, а вместо них откроется сеть закусочных Rostic's. О своем решении покинуть российский рынок после почти 20 лет работы американская компания YUM! Brands сообщила в ноябре 2022 года. И вот в апреле 2023-го было объявлено о совершении сделки купли-продажи, согласно которой все права на франшизу переходят к российскому ООО «Смарт сервис ЛТД», которое ранее являлось партнером YUM! Brands и осуществляло управление 40 ресторанами в таких регионах, как Татарстан. Удмуртия, Кировская область и пр.
Управленцами «Смарт сервис ЛТД» являются удмуртские бизнесмены Константин Котов и Андрей Осколков. Они сразу заявили, что, несмотря на ребрендинг, потребитель не почувствует разницы — ни в меню, ни в сервисе, ни в ценовой политике.
«Бренд Rostic’s уже известен потребителю, и задача, которая стоит перед новыми владельцами, — сделать переход ресторанов KFC под новые вывески „бесшовным“, — говорит Константин Котов.
О том, что меню Rostic’s будет идентичным меню KFC, новые владельцы сообщили сразу, чтобы порадовать всех любителей куриных деликатесов.
«Все рецепты полностью сохранены. Технология и те блюда, которые мы готовим, полностью повторяют меню KFC. Это большой плюс, потому что в рамках наших договоренностей мы поддерживаем две франшизы с одинаковыми рецептами. Я надеюсь, что посетители вообще не смогут отличить вкус. Возможно, где-то руки другие, но рецепты одни и те же. Крылья будут такие же острые», — заверил Котов.
Все блюда KFC останутся в меню под теми же названиями, только два будут переименованы: «Боксмастер» станет «Ростмастером», а «Твистер» — «Шеф-роллом». Сервис и ценовая политика останутся на прежнем уровне, несмотря на то что многие продукты из-за санкций существенно подорожали.
Подобной тактики придерживаются и владельцы Rostic’s при оформлении новых ресторанов. Так, логотип Rostic’s выполнен в тех же оттенках, что и KFC.
«Буква R, как Rostic’s, красные контурные рамки вместо полосок, белый и черный цвета — вполне в рамках преемственности. Ну, появилась красная надпись сверху», — говорит Котов.
Внутренний дизайн меняется минимально — обновляются только некоторые детали интерьера, готовятся новые вывески. В целом у посетителя не должно остаться чувства, что он пришел в другой ресторан. Ощущение привычного места, где тепло, вкусно накормят и быстро обслужат, должно остаться.
Первый ресторан Rostic’s пока открыт только в Москве. То есть начало положено. Теперь точки будут активно открываться и в регионах. Когда очередь дойдет до Нижнего Тагила, сказать трудно. Однако можно предполагать, что первым городом на Урале, где откроется Rostic’s на месте бывшего заведения KFC, будет Екатеринбург.
Американская сторона объявила, что уход с российского рынка будет постепенным. Это значит, что какое-то время заведения Rostic’s будут соседствовать с KFC. Но у новых владельцев сети есть определенные планы и сроки. Уже до конца лета они запустят работу около 100 заведений Rostic’s. А по всей России им предстоит провести ребрендинг более тысячи заведений.