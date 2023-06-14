Наше издание уже писало о том, что в Нижнем Тагиле скоро закроются все рестораны быстрого питания KFC, а вместо них откроется сеть закусочных Rostic's. О своем решении покинуть российский рынок после почти 20 лет работы американская компания YUM! Brands сообщила в ноябре 2022 года. И вот в апреле 2023-го было объявлено о совершении сделки купли-продажи, согласно которой все права на франшизу переходят к российскому ООО «Смарт сервис ЛТД», которое ранее являлось партнером YUM! Brands и осуществляло управление 40 ресторанами в таких регионах, как Татарстан. Удмуртия, Кировская область и пр.